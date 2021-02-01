«Имеете право отдать производителю на ремонт». Чем отличается срок годности от срока хранения?

Видели, что покупали. Такие понятия, как срок годности и срок хранения, могут перепутать даже производители, неверно указав информацию на продукции. Между ними есть разница. Разберемся, в чем различия и что же обеспечивает гарантийный срок.

Дарина Гулюта, председатель правления общественного объединения «Городское общество защиты потребителей»: Срок хранения – это срок, в течение которого (при соблюдении условий хранения) сохраняются свойства и характеристики товара. Срок годности – это срок, по истечении которого товар не пригоден к употреблению.

Бывает, купили неудачно технику, да хорошо, что есть гарантийный срок – это тот период, в течение которого покупателю гарантируются его права при обнаружении производственных дефектов.

Дарина Гулюта:

Гарантийный срок исчисляется с момента передачи товара покупателю. Однако существуют сезонные товары: меховые изделия и другие. У них гарантийный срок начинает течь с момента наступления соответствующего сезона. Первое марта – это весенне-летний сезон, и первое октября – это осенне-зимний сезон.

Но и здесь не без нюансов. Например, обувь сезонного назначения. Важно, чтобы был прописан конкретный период, для которого она предусмотрена. Для зимней – с 15 ноября, для весенней и осенней – с 1 марта и 15 сентября, соответственно.