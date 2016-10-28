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Ярмарки выходного дня 29 и 30 октября: пенсионерам и ветеранам покупки привезут домой

28 октября 2016 18:11
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Новости Беларуси. Важная новость для тех, кто до сих пор не успел заготовить свежие овощи и фрукты на зиму.

В предстоящие выходные в столице пройдут заключительные в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки,

где будет представлен урожай со всех уголков нашей страны.

Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам покупки доставят на дом.

Не смотря на завершение ярмарочного сезона, любителям такой бойкой торговли скучать не придется, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ноябре в столице пройдут специализированные ярмарки «Рыба Беларуси – 2016».

Анастасия Примако, специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
Хочу отметить, что ежедневные ярмарки будут продолжаться. Это те ярмарки, которые располагаются во всех административных районах города, где плодовоовощную продукцию и картофель можно приобретать с машин и лотков. Они пройдут до 15 ноября.

# общество # Ярмарки в Минске # Анастасия Примако

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