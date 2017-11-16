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«Сочетание неплохо сработало»: как дети-инвалиды помогают перевоспитать «трудных» подростков

16 ноября 2017 05:03
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Новости Беларуси. О необычном детском лагере рассказали в программе «Большой город».

Екатерина Забенько, СТВ:
Благодаря патриотическим лагерям часто поведение «трудных» подростков исправляется. Такие лагеря получат свое развитие?

Валерий Нафранович, начальник Минского городского управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Третий год функционирует такой лагерь на базе центра для детей- инвалидов «Росток», который находится в Острошицком городке. Там организовывается палаточный лагерь для так называемых «трудных» подростков.

В этом году мы организовывали четыре смены по 50 детей.

Характерно то, что соседство с детьми, которые имеют то или иное заболевание, имеют инвалидность, с детьми, которые попали в трудную ситуацию, которые стоят на учёте – это сочетание неплохо сработало. Ребёнок, который приезжает в такой лагерь видит, что у него положение намного проще, и из своего положения выйти намного проще, чем ребёнку, страдающему тем или иным заболеванием. И делают определённые выводы.

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»

# общество # Валерий Нафранович # Дети

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