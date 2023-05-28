Собрали потрясающие кадры белорусской природы – тут озёра, зубры и поля

Новости Беларуси. В нашей стране многое делают, чтобы сберечь те богатства, которыми наделила нас природа. Об этом много говорили в том числе на этой неделе, которая прошла под знаком родной природы.

Белорусская земля красивая и уникальная. Несмотря на то, что у нас нет гор, морей, океанов, мы по праву считаемся краем рек и озер. Нашу страну называют Синеокой.

А еще в Беларуси богатые запасы пресных подземных вод. Это роскошь в современном мире и бесценный природный подарок. Как и знаменитые белорусские болота – легкие Европы.

И кроме этого, мы зеленая страна. На территории Беларуси около 1 300 заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы.