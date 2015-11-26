«Дом образцового содержания и общественного порядка» в Гродно: плесень в квартирах, высокая влажность и отсутствие горячей воды

В сущности, вся наша история — это история борьбы с отоплением, водоснабжением и канализацией. Герои этого сюжета попали в коммунальную историю благодаря своему историческому дому.

Улица Большая Троицкая — одна из старейших улиц не только Гродно, но, пожалуй, и всей страны. История улицы берет свое начало в 15 веке. Инвентарь 1680 года дает название: «Улочка в сторону Троицы от Виленского гостинца». За пять столетий как только эту улицу не называли: от Тесной еврейской до Кошевого. В 1992 году Большой Троицкой вернули историческое название. Правда, жильцам дома №50 от этого факта не жарко.

Виктория Буцкая:

В подвале прорвало трубу с горячей водой. И вот все это началось: плесень… У нас окно, которое в подвал идет, оно просто провалилось, вывалилось.

Жильцов холодного и сырого дома давно не греет мысль, что им посчастливилось жить в историческом месте, в доме, которому хорошо за сто лет. Годы взяли свое: крыша течет, по стенам пошли трещины, прорыв канализации — для жильцов привычное дело, в подвалах — всегда стоит вода. Как следствие, в квартирах людей поселилась плесень.

Об опасности плесени сегодня не знают разве что младенцы. Ее споры способны проникнуть в толщу бетона. Что же говорить о человеческом организме. Тем более детском. В квартирах, где поселилась плесень, букет болезней обширен и страшен: от аллергии и астмы, до онкологии. Молодую маму Викторию Буцкую это тревожит, но бытовые проблемы заставляют тревогу отойти на второй план.

Виктория Буцкая:

У нас маленький ребенок, он постоянно пачкается и надо его мыть. Вчера мы просто ездили мыться к знакомым всей семьей.

Если бы знакомые еще поили и кормили, тогда совсем было бы отлично, но увы. Маме годовалого малыша приходится практически жить у плиты. Что такое уют в квартире, Вика давно забыла. Смысл переклеивать обои и красить двери, если все равно все скоро покроется плесенью и отвалится? Подобные проблемы практически во всех квартирах. У кого-то с потолка капает, у кого-то батареи холодные. В общем, не дом, а большая коммунальная проблема.

Юрий Карнелович, корреспондент СТВ:

Здание разрушается не только внутри, но и снаружи. После дождя здесь штукатурка отваливается буквально кусками. А вместо гидроизоляции здесь используют обыкновенный линолеум.

Жильцы дома устали молиться местным коммунальщикам, потому что последние открещиваются, только обещают, обещают… В подвале исторического дома можно снимать исторический фильм. Например, про гестаповские застенки.

Виктория Буцкая:

На данный момент это уже очень затяжной процесс, потому что 1,5 месяца у нас стоит вода в подвале. Сюда зайти было невозможно, потому что воды по щиколотку.

Руководитель местного ЖЭС сетует на старость. Мол, дом построен в 1890 году, инженерные сети проложены в 1960-м. Когда был капитальный ремонт, не скажет никто, потому что его ни разу не было. После визита съемочной группы местные коммунальщики подтвердили старую добрую истину о том, что иногда решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка сзади.

Виталий Юрчик, начальник ЖЭС №5 Гродно:

Со следующей недели начнется ремонт канализационной системы. Вопрос по горячему водоснабжению также учтен. Проведена закупка насосного оборудования, которое также будет установлено на следующей неделе.

Вероятно, не только небо услышало мольбы людей. И это заставляет жильцов дома смотреть на будущее с оптимизмом. Тем более это будущее сулит не только ремонт канализации и новый насос, но и полную реконструкцию дома. Будем надеяться, что грандиозные планы гродненских коммунальщиков останутся не только на бумаге.

Со своей стороны мы обещаем, что будем держать дело дома № 50 по улице Большая Троицкая, что в Гродно, на контроле. И мы надеемся, что в следующий наш приезд, а он наверняка состоится, люди будут не жаловаться, а радоваться.