«Собирай веточки». Показываем, как самые маленькие белорусы поучаствовали в акции «Чистый лес»

Новости Беларуси. В Беларуси завершилась добровольная акция «Чистый лес», приуроченная к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии поучаствовали свыше 40 тысяч граждан. Это сотрудники органов государственного управления, работники организаций и предприятий, школьники. «Зеленые» активисты помогли очистить лес от захламленности, благоустроить места массового отдыха и дополнить массивы новыми саженцами. По каким местам прошагала масштабная акция, узнала Юлия Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

К благотворительной акции вот уже в 11-й раз присоединились желающие из всех уголков Беларуси. Школьники, работники организаций и предприятий вооружились лопатами, граблями и метлами. Вместе за чистоту и порядок. В Молодечненском лесхозе давно не было так оживленно. На уборку съехались сотрудники лесного хозяйства и волонтеры. Поодиночке и даже большими семьями – провести время с пользой и на свежем воздухе. Самому маленькому участнику Варваре Бойко 1 год 8 месяцев. Но малышка уже с любопытством поглядывает на благородное занятие родителей и старшей сестры. «Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес». Читайте здесь.

Давай, бери веточки, собирай веточки, чтобы дорожка была более чистая, чтобы людям было удобно ходить.

Алексей Бойко, консультант управления Министерства лесного хозяйства:

Чем чаще люди будут посещать лес, становиться не гостями – жителями его, они будут проникаться, будут понимать, что все-таки лесники не только рубят, но и ухаживают, восстанавливают его и дают возможность нашим подрастающим поколениям увидеть все это богатство, всю эту красоту. Инструктаж, выдача спецодежды – и сразу за работу. Женщины собирают мусор, а у представителей мужского пола задача посложнее.

Андрей Юшкевич, специалист отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Лес – это наше природное богатство, это источник ягод, грибов и в то же время каких-то строительных материалов, древесины, из которой делают и бумагу, и краски, и так далее. То есть практически все производства неразрывно связаны с лесом.

Ксения Юшкевич:

Тут много грибов, есть ягоды и деревья. От них идет кислород.

– Немного мусора мы видели, да?

– Да.

– Но мы весь его собрали, чтобы в лесу было чисто и красиво.