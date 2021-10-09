«Собирай веточки». Показываем, как самые маленькие белорусы поучаствовали в акции «Чистый лес»
Новости Беларуси. В Беларуси завершилась добровольная акция «Чистый лес», приуроченная к Году народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мероприятии поучаствовали свыше 40 тысяч граждан. Это сотрудники органов государственного управления, работники организаций и предприятий, школьники. «Зеленые» активисты помогли очистить лес от захламленности, благоустроить места массового отдыха и дополнить массивы новыми саженцами.
По каким местам прошагала масштабная акция, узнала Юлия Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
К благотворительной акции вот уже в 11-й раз присоединились желающие из всех уголков Беларуси. Школьники, работники организаций и предприятий вооружились лопатами, граблями и метлами. Вместе за чистоту и порядок.
В Молодечненском лесхозе давно не было так оживленно. На уборку съехались сотрудники лесного хозяйства и волонтеры. Поодиночке и даже большими семьями – провести время с пользой и на свежем воздухе. Самому маленькому участнику Варваре Бойко 1 год 8 месяцев. Но малышка уже с любопытством поглядывает на благородное занятие родителей и старшей сестры.
«Наши работники всегда готовы поддержать акцию, связанную с экологией». В Беларуси проходит акция «Чистый лес». Читайте здесь.
Давай, бери веточки, собирай веточки, чтобы дорожка была более чистая, чтобы людям было удобно ходить.
Алексей Бойко, консультант управления Министерства лесного хозяйства:
Чем чаще люди будут посещать лес, становиться не гостями – жителями его, они будут проникаться, будут понимать, что все-таки лесники не только рубят, но и ухаживают, восстанавливают его и дают возможность нашим подрастающим поколениям увидеть все это богатство, всю эту красоту.
Инструктаж, выдача спецодежды – и сразу за работу. Женщины собирают мусор, а у представителей мужского пола задача посложнее.
Андрей Юшкевич, специалист отдела промышленного производства Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Лес – это наше природное богатство, это источник ягод, грибов и в то же время каких-то строительных материалов, древесины, из которой делают и бумагу, и краски, и так далее. То есть практически все производства неразрывно связаны с лесом.
Ксения Юшкевич:
Тут много грибов, есть ягоды и деревья. От них идет кислород.
– Немного мусора мы видели, да?
– Да.
– Но мы весь его собрали, чтобы в лесу было чисто и красиво.
Не меньше работы было и у активистов на Петровичском водохранилище, что в Смолевичском районе. На мероприятие приехали сотрудники Министерства промышленности, военно-промышленного комитета и работники предприятий – МАЗа, МТЗ и «Интеграла». Очистили территорию популярного места отдыха. В конце приятный бонус для участников – полевая кухня и душевные разговоры у костра.
Виталий Дрожжа об акции «Чистый лес»: для нас важно, чтобы такие мероприятия служили диалоговыми площадками. Подробности здесь.
Отличились и другие регионы. Только в Витебской области акция затронула свыше 300 объектов. А в Гомельской «зеленые» активисты высадили свыше 500 тысяч саженцев основных лесообразующих пород. Общее дело объединило всю страну. Кстати, в 2021 году марафон «Чистый лес» приурочен к Году народного единства.