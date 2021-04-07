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Снег в апреле. В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности

07 апреля 2021 07:39
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Новости Беларуси. Если верить народным приметам, то Пасха в 2021 году может быть с мокрым снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снег в апреле. В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности-1

Проснувшись, белорусы сегодня, 7 апреля, увидели примерно такую картину из окна. На большей части территории страны – мокрый снег и дождь. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется от +3 до +9 градусов.

Снег в апреле. В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности-4

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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