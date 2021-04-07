Снег в апреле. В Беларуси объявлен жёлтый уровень опасности

Новости Беларуси. Если верить народным приметам, то Пасха в 2021 году может быть с мокрым снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Если верить народным приметам, то Пасха в 2021 году может быть с мокрым снегом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проснувшись, белорусы сегодня, 7 апреля, увидели примерно такую картину из окна. На большей части территории страны – мокрый снег и дождь. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Ветер западный, северо-западный умеренный. Воздух прогреется от +3 до +9 градусов.