«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам

Новости Беларуси. Когда собака не только домашний любимец, но и надежный напарник в работе. Четвероногие помощники вот уже больше 20 лет вместе с кинологами помогают белорусским таможенникам бороться с беззаконием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И до сих пор замены чуткому носу собаки не нашли.

За пять лет эти верные помощники только из Минской региональной таможни нашли больше тонны запрещенных веществ. Служат здесь не только крупногабаритные собаки, но и сравнительно небольшие. Следующий материал поможет разрушить миф о том, что декоративные животные плохо поддаются дрессировке. Говорят, у таких, как Винни, самая лучшая собачья жизнь. За пять лет службы чего только не видел. Сегодня у йоркошпица ответственное задание – проверка багажа на наркотики в аэропорту.

Но по душе служебной собаке работа с международными посылками. Пушистый напарник не боится высоты и на почте может работать даже под потолком.

Александра Кобец, старший кинолог Минской региональной таможни:

Собаки – это незаменимые помощники таможенников. Собаки много чего раскрывают. Они очень нам помогают. Это очень важно, то есть взаимопонимание. Собачки у нас домашние. Живут они вместе с нами. За последние пять лет кинологи со своими четвероногими напарниками выявили больше 300 случаев ввоза в нашу страну запрещенных веществ. По земле, воздуху и почте также промышляют валютой и оружием. Поиск запрещенных веществ или предметов для служебного пса – своеобразная игра. И награда за труд соответствующая.

На службу кинологи принимают только дисциплинированных, выносливых и неагрессивных по отношению к людям собак. Как правило, это лабрадор и немецкая овчарка. Также в труднодоступных местах, например в транспорте, помогают небольшие собачки. Закладку обнаруживают за считаные секунды и способны учуять наркотик даже внутри человека. Александра Кобец:

Кинолог должен обладать глубокими знаниями в области биологии. В основном, это знания высшей нервной деятельности – также, как и в нейронауке. Собаки бывают разные, под них подбираются разные методики обучения. «Используем в подготовке передовые методики». Как собаки помогают таможенникам искать запрещённые вещества

Только в Минской региональной таможне служат 40 «тонких носов». Сегодня с четвероногими трудятся по передовым методикам, которые доказали свою эффективность во всем мире: когда одна ищейка одновременно может отыскать несколько запрещенных веществ или предметов.

Сергей Раевский, старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Беларуси:

С помощью служебной собаки Брестская таможня в рефрижераторе фуры, следующей из Польши в Беларусь, было обнаружено более 300 килограммов наркотического средства гашиш. Обнаружение собакой маскировалось, скрывалось запахом мебельного лака, который перевозился в больших емкостях в этом рефрижераторе.