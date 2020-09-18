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«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам

18 сентября 2020 14:46
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Новости Беларуси. Когда собака не только домашний любимец, но и надежный напарник в работе. Четвероногие помощники вот уже больше 20 лет вместе с кинологами помогают белорусским таможенникам бороться с беззаконием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И до сих пор замены чуткому носу собаки не нашли.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-1

За пять лет эти верные помощники только из Минской региональной таможни нашли больше тонны запрещенных веществ. Служат здесь не только крупногабаритные собаки, но и сравнительно небольшие.

Следующий материал поможет разрушить миф о том, что декоративные животные плохо поддаются дрессировке.

Говорят, у таких, как Винни, самая лучшая собачья жизнь. За пять лет службы чего только не видел. Сегодня у йоркошпица ответственное задание – проверка багажа на наркотики в аэропорту.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-4

Но по душе служебной собаке работа с международными посылками. Пушистый напарник не боится высоты и на почте может работать даже под потолком.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-7

Александра Кобец, старший кинолог Минской региональной таможни:
Собаки – это незаменимые помощники таможенников. Собаки много чего раскрывают. Они очень нам помогают. Это очень важно, то есть взаимопонимание. Собачки у нас домашние. Живут они вместе с нами.

За последние пять лет кинологи со своими четвероногими напарниками выявили больше 300 случаев ввоза в нашу страну запрещенных веществ. По земле, воздуху и почте также промышляют валютой и оружием. Поиск запрещенных веществ или предметов для служебного пса – своеобразная игра. И награда за труд соответствующая.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-10

На службу кинологи принимают только дисциплинированных, выносливых и неагрессивных по отношению к людям собак. Как правило, это лабрадор и немецкая овчарка. Также в труднодоступных местах, например в транспорте, помогают небольшие собачки. Закладку обнаруживают за считаные секунды и способны учуять наркотик даже внутри человека.

Александра Кобец:
Кинолог должен обладать глубокими знаниями в области биологии. В основном, это знания высшей нервной деятельности – также, как и в нейронауке.

Собаки бывают разные, под них подбираются разные методики обучения.

«Используем в подготовке передовые методики». Как собаки помогают таможенникам искать запрещённые вещества

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-13

Только в Минской региональной таможне служат 40 «тонких носов». Сегодня с четвероногими трудятся по передовым методикам, которые доказали свою эффективность во всем мире: когда одна ищейка одновременно может отыскать несколько запрещенных веществ или предметов.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-16

Сергей Раевский, старший оперуполномоченный по особо важным делам Государственного таможенного комитета Беларуси:
С помощью служебной собаки Брестская таможня в рефрижераторе фуры, следующей из Польши в Беларусь, было обнаружено более 300 килограммов наркотического средства гашиш. Обнаружение собакой маскировалось, скрывалось запахом мебельного лака, который перевозился в больших емкостях в этом рефрижераторе.

«Собаки много чего раскрывают». Как даже самые маленькие четвероногие помогают работать таможенникам-19

Кинологи говорят: нос собаки в 10 тысяч раз чувствительнее носа человека. На заслуженный отдых четвероногие таможенники уходят после восьми лет работы. Если тонкий нюх не подводит, то можно служить и больше.

# Таможня Беларуси # общество # Александра Кобец # Оксана Семашко # Сергей Раевский # Фотофакт

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