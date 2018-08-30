Прямой эфир

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора

30 августа 2018 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По официальным данным, на сдаче жилья в Минске зарабатывает 53 тысячи человек.

То есть, сдаётся каждая двенадцатая столичная квартира.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-1

Аренда – это целая наука.

Не ошибиться в поисках уютного гнёздышка порой бывает довольно сложно. Ведь опытные собственники умеют упаковать в красивый фантик даже самые неприглядные предложения.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-4

Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:
Если, всё-таки, вы самостоятельно планируете искать квартиру, то при просмотре её нужно обратить внимание, в первую очередь, на документы. То есть, посмотреть, кто является собственником квартиры, сколько человек в ней прописано.

Мошенничество, претензии и материальные споры – это лишь малая часть неприятностей, с которыми может столкнуться потенциальный квартиросъёмщик.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-7

Юлия Панкова, адвокат по гражданским и экономическим делам:
Я рекомендую также запросить выписку из регистрационной книги на объект недвижимого имущества, то есть, на квартиру. Это делается в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Данная выписка покажет не только, кто является собственником квартиры на данный момент, но и то, наложен ли на эту квартиру залог или находится ли эта квартира под арестом.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-10

Риелторы, бесспорно, могут облегчить жизнь и помочь найти квартиру мечты. А могут изрядно потрепать нервы и опустошить кошелёк. Когда же стоит насторожиться?

Маргарита Почицкая:
Попросите у него документы, подтверждающие, что он работает именно в каком-то агентстве недвижимости. Агентская карточка, бейдж – у каждого агента это должно быть.

Обычно у риелтора в работе находятся несколько объектов.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-13

Подозрительно, когда специалист посвящает всё своё время только одной квартире.

Маргарита Почицкая:
Скорее всего, этот человек уже не работает в агентстве, если он занимается одной квартирой. Каждый агент за день сопровождает не одного человека. Скорее всего, он работает на себя и вряд ли предоставит вам чек и договор.

Агент получает комиссию только после заключения сделки.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-16

Если от вас требуют оплату заранее – не поддавайтесь и не переводите денежные средства.

Маргарита Почицкая:
В Минске есть организации, которые работают по предоплате. То есть, они дают информацию по квартирам, дают какие-то телефоны, которые, возможно, даже не существуют.

Договор найма жилья — документ, который может помочь вам избежать ненужных конфликтов, поэтому очень важно ответственно подойти к его составлению.

Юлия Панкова:

Прежде всего, вы должны понимать, на какую квартиру вы заключаете договор. То есть, прописать конкретно адрес.

Далее обязательно следует прописывать срок.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-19

Также проверить цену договора.

Она должна быть прописана очень чётко.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-22

Естественно, что валютой платежа является белорусский рубль, но возможно прописать цену в эквиваленте. И то, как и в каких случаях она изменяется.

Особое внимание стоит обратить на правила выселения из квартиры.

Они должны быть комфортными для каждой стороны. В акт приёма-передачи квартиры, который прилагается к договору, нужно включить опись ценных вещей.

Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора-25

Если при заселении вы внесли страховой депозит, есть риск не получить его обратно. В обязательном порядке в акте должны быть зафиксированы показания индивидуальных счётчиков учёта воды и электричества на момент заселения. Не спешите, вдумчиво изучайте договор, задавайте вопросы и обсуждайте проблемные моменты.

Проверяйте всё, что необходимо.

Для вас важно, чтобы в квартире было комфортно жить, а все сложности были сведены к минимуму.

# Недвижимость # общество # Маргарита Почицкая # Юлия Панкова

Другие новости рубрики

Все новости
«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»
30 августа 2018 08:09

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»

Как изменилось питание белорусов за год: данные Белстата
30 августа 2018 07:52

Как изменилось питание белорусов за год: данные Белстата

В Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружениями
30 августа 2018 07:41

В Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружениями