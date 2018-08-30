Снимаем квартиру грамотно: какие документы проверить, что прописать в договоре и как выбрать риелтора

По официальным данным, на сдаче жилья в Минске зарабатывает 53 тысячи человек. То есть, сдаётся каждая двенадцатая столичная квартира.

Аренда – это целая наука. Не ошибиться в поисках уютного гнёздышка порой бывает довольно сложно. Ведь опытные собственники умеют упаковать в красивый фантик даже самые неприглядные предложения.

Маргарита Почицкая, начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости:

Если, всё-таки, вы самостоятельно планируете искать квартиру, то при просмотре её нужно обратить внимание, в первую очередь, на документы. То есть, посмотреть, кто является собственником квартиры, сколько человек в ней прописано. Мошенничество, претензии и материальные споры – это лишь малая часть неприятностей, с которыми может столкнуться потенциальный квартиросъёмщик.

Юлия Панкова, адвокат по гражданским и экономическим делам:

Я рекомендую также запросить выписку из регистрационной книги на объект недвижимого имущества, то есть, на квартиру. Это делается в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру. Данная выписка покажет не только, кто является собственником квартиры на данный момент, но и то, наложен ли на эту квартиру залог или находится ли эта квартира под арестом.

Риелторы, бесспорно, могут облегчить жизнь и помочь найти квартиру мечты. А могут изрядно потрепать нервы и опустошить кошелёк. Когда же стоит насторожиться? Маргарита Почицкая:

Попросите у него документы, подтверждающие, что он работает именно в каком-то агентстве недвижимости. Агентская карточка, бейдж – у каждого агента это должно быть. Обычно у риелтора в работе находятся несколько объектов.

Подозрительно, когда специалист посвящает всё своё время только одной квартире. Маргарита Почицкая:

Скорее всего, этот человек уже не работает в агентстве, если он занимается одной квартирой. Каждый агент за день сопровождает не одного человека. Скорее всего, он работает на себя и вряд ли предоставит вам чек и договор. Агент получает комиссию только после заключения сделки.

Если от вас требуют оплату заранее – не поддавайтесь и не переводите денежные средства. Маргарита Почицкая:

В Минске есть организации, которые работают по предоплате. То есть, они дают информацию по квартирам, дают какие-то телефоны, которые, возможно, даже не существуют. Договор найма жилья — документ, который может помочь вам избежать ненужных конфликтов, поэтому очень важно ответственно подойти к его составлению. Юлия Панкова: Прежде всего, вы должны понимать, на какую квартиру вы заключаете договор. То есть, прописать конкретно адрес. Далее обязательно следует прописывать срок.

Также проверить цену договора. Она должна быть прописана очень чётко.

Естественно, что валютой платежа является белорусский рубль, но возможно прописать цену в эквиваленте. И то, как и в каких случаях она изменяется. Особое внимание стоит обратить на правила выселения из квартиры. Они должны быть комфортными для каждой стороны. В акт приёма-передачи квартиры, который прилагается к договору, нужно включить опись ценных вещей.