Новости Беларуси. Транспарентность и доверие: в Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух недель специалисты из 17 стран проведут в нашей стране совместные учебные инспекции в воинских частях. В частности, они посетят одиннадцатую отдельную механизированную бригаду в Слониме. Военнослужащие на практике изучат применение положений Венского договора об обычных вооруженных силах в Европе и усовершенствуют знание русского языка.

Екатерина Алексеева, старший офицер управления верификации Департамента международного военного сотрудничества:

Курс по международным договорам в области контроля над вооружением является своеобразной визитной карточной верификационной деятельности Республики Беларусь. В текущем году силами департамента организован юбилейный (двадцатый) курс, в котором изъявили желание поучаствовать 23 военнослужащих из 17 стран региона ОБСЕ.

Помимо очень плотного образовательного процесса, для участников курса будет организована и культурная программа. Мы решили в текущем году по максимуму организовать посещение музеев, достопримечательностей города.