Новости Беларуси. Транспарентность и доверие: в Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Транспарентность и доверие: в Минске стартовал курс по изучению международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В течение двух недель специалисты из 17 стран проведут в нашей стране совместные учебные инспекции в воинских частях. В частности, они посетят одиннадцатую отдельную механизированную бригаду в Слониме. Военнослужащие на практике изучат применение положений Венского договора об обычных вооруженных силах в Европе и усовершенствуют знание русского языка.
Екатерина Алексеева, старший офицер управления верификации Департамента международного военного сотрудничества:
Курс по международным договорам в области контроля над вооружением является своеобразной визитной карточной верификационной деятельности Республики Беларусь. В текущем году силами департамента организован юбилейный (двадцатый) курс, в котором изъявили желание поучаствовать 23 военнослужащих из 17 стран региона ОБСЕ.
Помимо очень плотного образовательного процесса, для участников курса будет организована и культурная программа. Мы решили в текущем году по максимуму организовать посещение музеев, достопримечательностей города.
Роберт Бьюканан, старший сержант (Великобритания):
Нам повезло и мы очень благодарны, что Республика Беларусь организовала такой ежегодный курс на две недели. Для нас это очень полезно. У нас есть возможность встретиться с представителями других стран Европы. И это военные контакты, это все очень полезно, очень выгодно.
Примечательно, что география курса с каждым годом расширяется. В этот раз перенять белорусский опыт впервые изъявили желание военные из Швейцарии, Финляндии, Дании и Эстонии. К слову, нынешний юбилейный курс совпадает со 100-летней годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Беларусь.