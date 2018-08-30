«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»

Осень должна входить в нашу жизнь легко и со вкусом.
Осень должна входить в нашу жизнь легко и со вкусом.
Лейтмотивом холодной поры объявляем новую осенне-зимнюю коллекцию обуви «Марко»!
Марина Пушкарёва, старший художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
Мы постарались охватить различные стилистические направления.
Данная коллекция отличается большим разнообразием.
Здесь мы видим интересные дизайнерские решения в молодёжных моделях, а также комфорт и стиль в моделях кэжуал и классик.
Оттенки «лайт», надписи, танкетка и высокая платформа – послевкусие лета улавливаем в моделях спорт-шик.
Классику находим в «новом-старом» прочтении!
Бэкграунд в духе 90-ых - начала 2000-ых.
Фасоны обуви с острым носом на невысоком, квадратном или фантазийной формы каблуке – тренд грядущего сезона.
Характер «нулевых» демонстрируют туфли-лодочки, ботильоны и сапоги до колена.
Марина Пушкарёва:
Мода на здоровый образ жизни привела к созданию трекингового направления в обуви. Данные модели можно использовать для повседневной носки и для активного отдыха.
Также представлена новая модель, которая имеет 2 положения подошвы: антигололёд и паркет.
На пике моды – и низкие кожаные ботинки в стиле гранж с металлическими украшениями и фурнитурой.
Панк-эстетика актуальна, как никогда.
Альтернатива андеграунду – романтик-стайл – замшевые модели с кокетливыми рюшами.
Марина Пушкарёва:
Модели с вышивкой и стразами пользуются популярностью у наших покупательниц не первый сезон.
Поэтому в данной коллекции мы повторили эти элементы.
Модели женских сапог с регулировкой по середине голенища также являются трендом сезона.
А также ботфорты с голенищем из стрейча.
Тон новой коллекции задают заглавные базовые цвета: серый, чёрный, милитари и бордо, а натуральные материалы отвечают за качество.
С «Марко» эта осень пройдёт модно и комфортно!