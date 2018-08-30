«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»

Осень должна входить в нашу жизнь легко и со вкусом.

Лейтмотивом холодной поры объявляем новую осенне-зимнюю коллекцию обуви «Марко»!

Марина Пушкарёва, старший художник-модельер обувного холдинга «Марко»:

Мы постарались охватить различные стилистические направления. Данная коллекция отличается большим разнообразием.

Здесь мы видим интересные дизайнерские решения в молодёжных моделях, а также комфорт и стиль в моделях кэжуал и классик.

Оттенки «лайт», надписи, танкетка и высокая платформа – послевкусие лета улавливаем в моделях спорт-шик.

Классику находим в «новом-старом» прочтении! Бэкграунд в духе 90-ых - начала 2000-ых. Фасоны обуви с острым носом на невысоком, квадратном или фантазийной формы каблуке – тренд грядущего сезона.

Характер «нулевых» демонстрируют туфли-лодочки, ботильоны и сапоги до колена.

Марина Пушкарёва:

Мода на здоровый образ жизни привела к созданию трекингового направления в обуви. Данные модели можно использовать для повседневной носки и для активного отдыха.

Также представлена новая модель, которая имеет 2 положения подошвы: антигололёд и паркет.

На пике моды – и низкие кожаные ботинки в стиле гранж с металлическими украшениями и фурнитурой. Панк-эстетика актуальна, как никогда.

Альтернатива андеграунду – романтик-стайл – замшевые модели с кокетливыми рюшами.

Марина Пушкарёва:

Модели с вышивкой и стразами пользуются популярностью у наших покупательниц не первый сезон. Поэтому в данной коллекции мы повторили эти элементы.

Модели женских сапог с регулировкой по середине голенища также являются трендом сезона.

А также ботфорты с голенищем из стрейча.