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«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»

30 августа 2018 08:09
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Осень должна входить в нашу жизнь легко и со вкусом.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-1

Лейтмотивом холодной поры объявляем новую осенне-зимнюю коллекцию обуви «Марко»!

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-4

Марина Пушкарёва, старший художник-модельер обувного холдинга «Марко»:
Мы постарались охватить различные стилистические направления.

Данная коллекция отличается большим разнообразием.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-7

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-9

Здесь мы видим интересные дизайнерские решения в молодёжных моделях, а также комфорт и стиль в моделях кэжуал и классик.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-12

Оттенки «лайт», надписи, танкетка и высокая платформа – послевкусие лета улавливаем в моделях спорт-шик.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-15

Классику находим в «новом-старом» прочтении!

Бэкграунд в духе 90-ых - начала 2000-ых.

Фасоны обуви с острым носом на невысоком, квадратном или фантазийной формы каблуке – тренд грядущего сезона.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-18

Характер «нулевых» демонстрируют туфли-лодочки, ботильоны и сапоги до колена.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-21

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-23

Марина Пушкарёва:
Мода на здоровый образ жизни привела к созданию трекингового направления в обуви. Данные модели можно использовать для повседневной носки и для активного отдыха.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-26

Также представлена новая модель, которая имеет 2 положения подошвы: антигололёд и паркет.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-29

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-31

На пике моды – и низкие кожаные ботинки в стиле гранж с металлическими украшениями и фурнитурой.

Панк-эстетика актуальна, как никогда.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-34

Альтернатива андеграунду – романтик-стайл – замшевые модели с кокетливыми рюшами.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-37

Марина Пушкарёва:
Модели с вышивкой и стразами пользуются популярностью у наших покупательниц не первый сезон.

Поэтому в данной коллекции мы повторили эти элементы.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-40

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-42

Модели женских сапог с регулировкой по середине голенища также являются трендом сезона.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-45

А также ботфорты с голенищем из стрейча.

«2 положения подошвы: антигололёд и паркет». Новинки женской осенней обуви «Марко»-48

Тон новой коллекции задают заглавные базовые цвета: серый, чёрный, милитари и бордо, а натуральные материалы отвечают за качество.

С «Марко» эта осень пройдёт модно и комфортно!

# Реклама # общество # Марина Пушкарёва

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