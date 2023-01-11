«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего

Новости Беларуси. Продемонстрировать не только скорость, но и меткость. Юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего снежного снайпера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Продемонстрировать не только скорость, но и меткость. Юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего снежного снайпера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Состязания прошли на лыжероллерной трассе на улице Тикоцкого. В районном этапе соревнуются около 400 юных спортсменов. Это дети трех возрастных групп. Впереди – городской этап. Он пройдет в феврале.
Влад Вайтюк, ученик гимназии № 38:
Мы проехали сегодня три круга по 600 метров. Была стрельба еще. Два раза мы стреляли.
Виктория Вайтюк, ученица гимназии № 38:
Я в этом году тоже хочу отобраться, как и в прошлом, на республиканский этап.
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