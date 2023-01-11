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«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего

11 января 2023 19:08
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Новости Беларуси. Продемонстрировать не только скорость, но и меткость. Юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего снежного снайпера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего-1

Состязания прошли на лыжероллерной трассе на улице Тикоцкого. В районном этапе соревнуются около 400 юных спортсменов. Это дети трех возрастных групп. Впереди – городской этап. Он пройдет в феврале.

«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего-4

Влад Вайтюк, ученик гимназии № 38:
Мы проехали сегодня три круга по 600 метров. Была стрельба еще. Два раза мы стреляли.

«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего-7

Виктория Вайтюк, ученица гимназии № 38:
Я в этом году тоже хочу отобраться, как и в прошлом, на республиканский этап.

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# Спортивные соревнования # общество # Влад Вайтюк # Виктория Вайтюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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