«Снежный снайпер» в Минске: юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего

Новости Беларуси. Продемонстрировать не только скорость, но и меткость. Юные спортсмены из Первомайского района соревнуются за звание лучшего снежного снайпера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Состязания прошли на лыжероллерной трассе на улице Тикоцкого. В районном этапе соревнуются около 400 юных спортсменов. Это дети трех возрастных групп. Впереди – городской этап. Он пройдет в феврале.

Влад Вайтюк, ученик гимназии № 38:

Мы проехали сегодня три круга по 600 метров. Была стрельба еще. Два раза мы стреляли.