Снежный Эверест на улицах и горожане с лопатами: Минск проснулся после суточного снегопада

Новости Беларуси. Эта ночь оказалась беспокойной не только для аварийных бригад и МЧС. В усиленном режиме работали коммунальные службы. Снег, который начал засыпать город с вечера, заставил вывести почти весь автопарк техники. Работы по расчистке продолжаются до сих пор.

Снегопад закончился только поздней ночью. На сразу ему на смену вышли работники коммунальных служб, вооружились лопатами и щетками горожане. Работы еще продолжаются.

Когда город засыпает во всех смыслах, первым делом просыпается снегоуборочная техника. Этот самосвал 12 декабря с раннего утра вывозит щедрые и объемные столичные осадки. Его водитель хвастается: с минских улиц он убрал целый снежный Эверест.

А вот раннее пробуждение ночной снегопад обеспечил практически каждому: этот молодой человек специально проснулся на полчаса раньше, чтобы спасти из-под снежной шапки своего железного друга и чтобы доехать без пробок.

Правда, проезжая часть – первоочередная задача коммунальщиков. Уже к семи утра практически все дороги столицы от снега избавили. И потом взялись за пешеходные дорожки и остановки общественного транспорта – устраняли снег и широким жестом удобряли асфальт песчано-солевой смесью.

С самого утра в битву за чистые тротуары вступились простые минчане: магазины, поликлиники, офисы и административные здания делегировали человека на уборку прилегающей территории.

Синоптики прогнозируют, что осадков в столице сегодня ждать не придется. А вот мороз будет по-настоящему крепким: температура может опуститься до минус 10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.