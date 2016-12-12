Пучок на голове и секреты его правильного создания: мастер-класс от парикмахеров

Строгий пучок в прошлом удел строгих студенток сегодня на пике своей популярности. Но и у этой простейшей из причесок есть свои варианты и маленькие хитрости, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Инна Бучик, парикмахер - тренер высшей категории:

Слегка отступив от кожи головы, мы делаем хвостик. Резиночку мы переворачиваем, чтобы у нас здесь образовалась такая своеобразная волна, из которой мы потом будем делать форму. У нас получился один хвостик. Дальше мы аккуратно по проборчику собираем еще один хвостик. Нужно следить за тем, чтобы у нас проборчики были ровненькие, чистенькие и красивенькие. От этого будет зависеть качество нашей прически. Мы сделаем три-четыре хвостика, а потом уже сделаем пучок.

Таким же образом мы вытягиваем и третью прядочку. Мы собрали три хвостика, переворачивали резиночку, пропускали ее через прядь волос. У нас образовались три петельки, из которых сейчас мы будем вытягиваем отдельные прядки, чтобы эта причесочка у нас была попышнее.

В силу того, что в этом сезоне нам не нужна гладкость, присутствует небрежность в прическах, опять же, волосы натуральные всегда имеют всевозможные «антеннки», поэтому растягиваем в произвольном порядке. Затем собираем вместе с полученными хвостиками еще в один хвостик. Таким образом у нас получается косичка на резиночке. Заправить мы это можем в любую сторону. Хвостик у нас будет смотреться очень интересно. Если он нам не нужен, тоже сможем его всегда заправить. Делаем мы это при помощи «невидимок».

Такой вариант пучка, конечно, подойдет девочкам. А вот девушкам постарше будут к лицу более лаконичные прически.

Наталья, парикмахер:

Сейчас в моде пучки балерины. Они гладко зачесаны на нижней затылочной зоне. Пучок сам гладкий, выполняется из жгута. Для того, чтобы сделать пучок балерины, нужно иметь длину от лопаток и ниже. Пучок делается на чистые волосы, перед этим желательно обработать их утюжком.

Нам понадобится обычная канцелярская резинка, ее нужно продеть на шпильку с двух сторон. И понадобятся две отдельные шпильки. Желательно в тон цвета волос.

Зачесываем гладко волосы на затылок. Вставляем резиночку в хвост, поворачиваем ее медленно, но чтобы было туго. Собираем волосы в жгут, оформляем его.

Итак, последние штрихи. Закрепляем это все шпильками.

В этом сезоне добиваться гладкости не нужно. В моде легкая небрежность.

Пучок универсален тем, что, во-первых, это одна из самых быстрых причесок. А во-вторых, она подходит абсолютно всем. Главное найти собственный вариант и немного потренироваться.