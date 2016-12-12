Готовим салат из слабосоленой форели с филе апельсина, сыром, рукколой и кунжутом

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

С вами Алена Высоцкая. И сегодня я хочу поговорить о деликатесной рыбе. Праздники не за горами, и почти не один праздничный стол не обходится без слабосоленой семги или форели. Вкус ее настолько особенный, нежный, тонкий, и настолько много комбинаций можно делать с этим продуктом, что одной из идей я хочу с вами поделиться. И приготовить салат из слабосоленой форели с филе апельсина, рукколой, двумя видами сыра и кунжутом.

Рецепт этого блюда очень простой, очень быстрый и самое сложное здесь, наверное, будет почистить филе апельсина.

Я не рекомендую вам просто положить апельсин, не почистив его, потому что филе – это мягкий продукт, и он по консистенции очень хорошо сочетается со слабосоленой форелью.

Апельсин готов, и главная скрипка этого салата – рыба. Я использую слабосоленую форель от «Санта-Бремор». Нарезаю ее на тонкие слайсы и сразу выкладываю на тарелки.

Салат почти готов. Нарезаю сыр фета кубиками. Много не нужно, потому что сыр достаточно соленый. Осталось только собрать всю эту красоты в тарелке.

Олеся Сидукова, врач-гигиенист, старший преподаватель кафедры гигиены и медицинской экологии БелМАПО:

Салат, приготовленный по сегодняшнему рецепту, хорошо утолит голод при не очень высокой калорийности. Следовательно, его можно рекомендовать широкому кругу потребителей. Также благодаря уникальному витаминно-минеральному составу и наличию различных других биологически активных веществ, он хорошо улучшает как физическую, так и умственную работоспособность и способствует укреплению иммунитета.

Алена Высоцкая, основатель кулинарной школы:

Тонкие слайсы из рыбы я сворачиваю в милые гнездышки, или розы. Кому что напоминает. И несмотря на то, что я использую слабосоленую форель, вы можете воспользоваться слабосоленой семгой, она тоже есть у «Санта-Бремор». И прекрасно подойдет к этому салату.

Все. Форель в тарелке. Теперь выкладываю филе апельсина, с таким трудом добытое.

Такой салат можно готовить как в порционных тарелках, так и в общую большую. Но лучше, конечно, использовать широкие и плоские тарелки. Поскольку вся красота этого салата не в том, как его перемешать, а в том, как его изначально выкладывать.

Сыр а-ля пармезан нарезаю ножом для чистки овощей, для того, чтобы придать эффект таких тонких нитей, чтобы добавить этому салату элементов праздничности.

Вот и все. Не прошло и 10 минут, как готов салат из слабосоленой форели, который не стыдно подать гостям. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита.