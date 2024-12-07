Итоги Высшего госсовета Союзного государства и интервью с генералом Ревенко. Анонс «Недели»

День большой политики – отмена роуминга, формирование единого рынка электроэнергии и гарантии безопасности Союзного государства. О чем договорились лидеры Беларуси и России на заседании Высшего госсовета в Минске?
День большой политики – отмена роуминга, формирование единого рынка электроэнергии и гарантии безопасности Союзного государства. О чем договорились лидеры Беларуси и России на заседании Высшего госсовета в Минске?
Корреспонденты уже готовят материалы к эфиру.
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