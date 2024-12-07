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Итоги Высшего госсовета Союзного государства и интервью с генералом Ревенко. Анонс «Недели»

07 декабря 2024 17:19
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День большой политики – отмена роуминга, формирование единого рынка электроэнергии и гарантии безопасности Союзного государства. О чем договорились лидеры Беларуси и России на заседании Высшего госсовета в Минске?

Итоги Высшего госсовета Союзного государства и интервью с генералом Ревенко. Анонс «Недели»-2

Корреспонденты уже готовят материалы к эфиру.

Не пропустите программу «Неделя» 8 декабря, в 19:30 на СТВ.

# Союзное государство # Беларусь-Россия

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