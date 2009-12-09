Снегопад накрыл Беларусь

За несколько часов все вокруг побелело. В Минской, а также на севере Гомельской области снежный покров вырос до пяти сантиметров.

Местами в Могилевской и на востоке Витебской его высота была 6-10 сантиметров. В белорусской столице выпало более трети месячной нормы осадков. И если из окна этой картиной можно было любоваться, то пешеходы и автолюбители сразу ощутили все минусы обильного снега, который превратился на улицах и трассах в кашу. Дорожное покрытие стало скользким. Обстановка усложнилась и по причине плохой видимости. В некоторых областях введен план «Погода».

Коммунальные службы заранее подготовились к снегопадам. Уборка идет в усиленном режиме. Песчано-соляная смесь заготовлена в необходимом количестве. Мокрый снег синоптики обещают и завтра. А ещё предупреждают о возможной гололедице. Зима начинает о себе заявлять, температура понижается. Уже в субботу ночью до 9 мороза, а при прояснениях – до минус 10-11 градусов.