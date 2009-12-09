Минторг: кондитерских изделий и шампанского в новогодние праздники хватит всем

Кондитерские фабрики Беларуси поставили в торговую сеть более 1 миллиона штук новогодних подарочных наборов.

Об этом сообщил журналистам начальник управления организации торговли и услуг Министерства торговли Артур Карпович, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Артура Карповича, разработано около 60 видов новогодних подарков различных размеров и форм, весом от 300 г до 2,5 кг.

– Выпущены и новогодние подарки в виде мягких игрушек, которые символизируют год Тигра. Цены на подарки варьируются от Br6 тыс. до Br65 тыс., а значит, семья с любым достатком сможет позволить себе сладкий подарочный набор, – отметил он.

Начальник управления сказал, что не будет недостатка и в алкогольной продукции. Планируется, что на внутренний рынок будет поставлено 324,2 тысячи дал шампанского и игристых вин белорусского производства, что на 11% больше, чем в 2008 году. Розничные цены на игристое вино и шампанское отечественного производства составляют Br11-20 тысяч На аналогичную продукцию зарубежных производителей значительно выше – от Br25 тысяч до Br150 тысяч.