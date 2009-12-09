Молодая китайская пара продала своего ребенка и купила мобильный телефон

Безработные мужчина и женщина из китайского города Чунцин продали своего сына, которому исполнилось 6 дней, за 2,5 тыс. юаней (около $360).

Половину из этих денег они потратили на покупку мобильного телефона.

Пара продала ребенка некоему человеку по фамилии Ли в одной из местных гостиниц. Он заплатил за малыша и пытался затем продать его на улице за 10 тыс. юаней. Возмущенные прохожие вызвали полицию.

Вскоре правоохранительные органы задержали родителей. Ими оказались 21-летний мужчина и 19-летняя девушка. Они признались, что продали ребенка и купили на полученные деньги несколько вещей, в том числе мобильный телефон. Родители заявили, что им не на что содержать сына и отказались от малыша.

Ребенок был отправлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как нормальное. Ему собираются подыскать родителей, пишет GZT.ru.