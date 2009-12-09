Братьев, похитивших невесту на свадьбе друга, признали виновными в вымогательстве

Московский гарнизонный военный суд в среду признал виновными в вымогательстве офицеров Минобороны и ФСБ – братьев Ивана и Дениса Иванниковых. Их обвиняли в том, что они украли невесту на свадьбе друга.

Как передает корреспондент «Интерфакса», суд приговорил Д.Иванникова к трем годам заключения в исправительной колонии, а И.Иванникова – к 1,5 годам условного наказания. Суд признал Д.Иванникова виновным по статье «вымогательство», а его брата И.Иванникова – в пособничестве вымогательству.

Обвинения в похищении человека суд признал несостоятельными, так как «насильственного удержания невесты не было». Д.Иванников был взят под стражу прямо в зале суда. Как заявил по завершении судебного заседания адвокат братьев Иванниковых, он непременно будет обжаловать это решение.

Как говорится в материалах уголовного дела, 15 ноября прошлого года в одном из ресторанов в центре Москвы во время свадьбы 41-летнего бизнесмена Олега Журавского и 28-летней Ольги Лебедевой друзья жениха – братья Иванниковы – провели традиционный обряд «похищения невесты». Лебедеву на руках вынесли за пределы заведения и около 40 минут возили по городу на машине. При этом невеста не была против происходящего. Однако жених шутку не оценил, при помощи своих охранников он избил Иванниковых и добился возбуждения против них уголовных дел по статье 126 (похищение человека) и 163 (вымогательство) УК РФ.