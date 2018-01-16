Снегирь – природный тренд в экологическом макияже. Мастер-класс Виктории Мазаник

В последнее время в тренде направление с приставкой -эко, теперь очередь дошла и до бьюти-сферы. Актуальная новинка – экологический макияж, в его основе лежит изучение объектов природы и их цветовой палитры. В качестве источников вдохновения визажисты рассматривают, к примеру, оперение птиц.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития:

Наша комиссия выбрала снегиря – зимнюю птицу, достаточно яркую, имеющую интересное сочетание различных цветов, причём достаточно чистые сочетания. Эта птица у нас объявлена природным трендом в экологическом макияже Беларуси.

Чтобы максимально точно передать природное сочетание цветов объектов природы, визажисты тесно сотрудничают с экологами. Более того сейчас в Беларуси белорусские специалисты разрабатывают научно-теоретическую концепцию для экологического макияжа.

Виктория Мазаник, руководитель Европейской школы экологического макияжа:

Нужно использовать минеральную косметику, которая не вредит коже и в которой использованы натуральные ингредиенты. Такая косметика уже существует.

Каждый месяц визажисты вместе с экологами планируют выбирать лучших представителей природы для повторения естественных красок. Пожалуй, модниц ждёт много модных приятных бьюти-экспериментов.