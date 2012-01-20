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Снег в Минске будут убирать круглосуточно

20 января 2012 10:59
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Снежный циклон с Атлантики накрыл Беларусь. Декадная норма осадков выпала накануне в Минске и Витебске. Сложной погода остается и сегодня.

В Минске – метель, в южных районах страны ожидаются сильные снегопады, а по востоку – осадки и порывистый ветер до 20 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы работают круглосуточно в усиленном режиме. Минск должен быть максимально расчищен от снега к утру понедельника. Об этом сообщили в Мингорисполкоме на совместном заседании городского штаба по благоустройству и комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Уборка – под контролем. Задействованы все ресурсы. При этом свою лепту могут внести и сами жители.

Игорь Васильев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня поставлена задача работы в субботу и воскресенье в круглосуточном режиме по вывозу снега, по очистке бордюра, прилегающей территории к бордюрам, прилегающей территории к пешеходным переходам и на внутридворовых территориях. Для этого будет задействована вся имеющаяся техника по уборке снега, в районах будет привлечена техника территориально расположенных промышленных предприятий и организаций каждого района. Будут задействованы в том числе и работники ЖЭСа и ЖРЭО. Мы рассчитываем на то, что наши жители также найдут время и выйдут для помощи уборки территорий, прилегающих к их жилищам.

# общество # Погода

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