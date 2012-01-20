Режиссеру Владимиру Хотиненко и певице Ирине Аллегровой исполнилось по 60 лет

Юбиляров поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.



Творческий успех и признание публики пришли и к народному артисту России, режиссеру, и к заслуженной артистке страны, певице в 90-е.



Большой отклик у зрителей и критиков вызвал фильм Владимира Хотиненко «Макаров». В новом веке мастер снял несколько успешных сериалов, среди них – «Следствие ведут знатоки». А самой нашумевшей картиной стала историческая драма о смутных годах Российской империи.



Несравненная императрица российской эстрады в 90-е только начала сольную карьеру и сразу же получила звание лучшей певицы, причем удерживала титул четыре года. А ее песни «Странник мой», «Угонщица», «Я тучи разведу руками» стали настоящими хитами.



Ирина Аллегрова не раз была почетным гостем «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.