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Режиссеру Владимиру Хотиненко и певице Ирине Аллегровой исполнилось по 60 лет

20 января 2012 10:45
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Юбиляров поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Творческий успех и признание публики пришли и к народному артисту России, режиссеру, и к заслуженной артистке страны, певице в 90-е.

Большой отклик у зрителей и критиков вызвал фильм Владимира Хотиненко «Макаров». В новом веке мастер снял несколько успешных сериалов, среди них – «Следствие ведут знатоки». А самой нашумевшей картиной стала историческая драма о смутных годах Российской империи.

Несравненная императрица российской эстрады в 90-е только начала сольную карьеру и сразу же получила звание лучшей певицы, причем удерживала титул четыре года. А ее песни «Странник мой», «Угонщица», «Я тучи разведу руками» стали настоящими хитами.

Ирина Аллегрова не раз была почетным гостем «Славянского базара в Витебске», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Культура

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