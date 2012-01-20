Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Беларуси

Новости Беларуси. Специальный план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Беларуси утвердило правительство совместно с Нацбанком. Документ включает 31 пункт. Среди ключевых мер – законодательная гарантия инвесторам защиты их прав, подготовка предложений о развитии франчайзинга – системы, при которой известная компания разрешает местной фирме работать на рынке под своим именем.



Также документ предусматривает реформирование вопросов покупки недвижимости и земли. Помимо этого предполагается дальнейшее распространение электронного декларирования налогов. Развитие получит и производственное предпринимательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.