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Мероприятия по улучшению инвестиционного климата в Беларуси

20 января 2012 10:33
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Новости Беларуси. Специальный план мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Беларуси утвердило правительство совместно с Нацбанком. Документ включает 31 пункт. Среди ключевых мер – законодательная гарантия инвесторам защиты их прав, подготовка предложений о развитии франчайзинга – системы, при которой известная компания разрешает местной фирме работать на рынке под своим именем.

Также документ предусматривает реформирование вопросов покупки недвижимости и земли. Помимо этого предполагается дальнейшее распространение электронного декларирования налогов. Развитие получит и производственное предпринимательство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # общество # Белоруссия

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