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Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?

15 февраля 2025 16:08
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О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-2

По периферии обширного холодного циклона с центром над Республикой Коми с севера Европы на территорию нашей страны ожидается перемещение фронтальных разделов и поступление вслед за ними холодных и неустойчивых арктических воздушных масс. Температура воздуха прогнозируется на 3-7 градусов холоднее обычного. До середины недели периодически будет идти снег от небольшого до умеренного. 

Ночные часы прогнозируются от -5 до -12. До -13…-20 при длительных прояснениях. Днем ожидается в основном от -2 до -9 . Во второй половине недели с усилением скандинавского антициклона осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха существенно не изменится.

Подробный прогноз по стране. 

Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-4
Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-5
Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-6
Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-7
Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-8
Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?-9
# Погода в Беларуси

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