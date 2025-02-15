Снег и до -20 – какая погода ожидается в Беларуси в середине февраля?

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

По периферии обширного холодного циклона с центром над Республикой Коми с севера Европы на территорию нашей страны ожидается перемещение фронтальных разделов и поступление вслед за ними холодных и неустойчивых арктических воздушных масс. Температура воздуха прогнозируется на 3-7 градусов холоднее обычного. До середины недели периодически будет идти снег от небольшого до умеренного.

Ночные часы прогнозируются от -5 до -12. До -13…-20 при длительных прояснениях. Днем ожидается в основном от -2 до -9 . Во второй половине недели с усилением скандинавского антициклона осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха существенно не изменится.

Подробный прогноз по стране.