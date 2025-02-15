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Митрополит Вениамин возглавил богослужение на Сретение Господне в Минске

15 февраля 2025 14:08
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Православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников – Сретение Господне. 15 февраля в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в столице прошло торжественное богослужение, которое возглавил Митрополит Минский и Заславский Вениамин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митрополит Вениамин возглавил богослужение на Сретение Господне в Минске-2

Праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, а также напоминает о событии, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где их встретил старец Симеон. Праздник напоминает о важности духовной чистоты и встречи с Богом в сердце каждого верующего. В день праздника принято избегать ссор, злословия и тяжелой работы. Также не рекомендуется употреблять алкоголь и заниматься уборкой дома. Согласно народным приметам, погода на Сретение предсказывает, какой будет весна: если день солнечный, то весна будет ранней и теплой, а если холодный – то затяжной.

# Митрополит Вениамин # Религия # Православные в Беларуси

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