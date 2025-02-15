Митрополит Вениамин возглавил богослужение на Сретение Господне в Минске

Праздник символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, а также напоминает о событии, когда Дева Мария и Иосиф принесли младенца Иисуса в Иерусалимский храм, где их встретил старец Симеон. Праздник напоминает о важности духовной чистоты и встречи с Богом в сердце каждого верующего. В день праздника принято избегать ссор, злословия и тяжелой работы. Также не рекомендуется употреблять алкоголь и заниматься уборкой дома. Согласно народным приметам, погода на Сретение предсказывает, какой будет весна: если день солнечный, то весна будет ранней и теплой, а если холодный – то затяжной.