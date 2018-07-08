Сначала засуха, потом затяжные ливни. Аграрии Беларуси рассказали, как капризы погоды повлияли на уборочную кампанию

Новости Беларуси. Погода в 2018 году аграриям забот добавила: сухая весна повлияла на урожай не самым лучшим образом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но дожди, наконец, пошли. Правда, когда комбайнам пора выходить на поля. И вот тут дорога каждая минута.

Дожди, которых хлеборобы так ждали всю первую половину июня, зарядили на хорошие полторы недели. Поля зазеленели, кукурузу не узнать, успел дождь поправить дело и на яровых. Но всё хорошо в меру. Уже к концу первой недели пасмурной погоды не только горожане заскучали по солнцу.

Александр Добриян, корреспондент:

На юге страны озимый рапс можно было убирать еще до дождей. Многие хозяйства даже успели выйти в поле. Однако затяжные дожди заставили сделать вынужденный перерыв. Сегодня первый солнечный день, и аграрии не теряют ни минуты.

Еще вчера над этим полем шел проливной дождь, а температура воздуха не превышала 15 градусов. Но ветер и солнце высушили поля в считанные часы.

Ольга Ярец, и.о. главного агронома КСУП «Экспериментальная база «Стреличево»:

Рапс сухой уже. Стручки сухие. Можно убирать. Погода нам сегодня благоволит. Стараемся, убираем.

Планы на урожай молодой агроном Ольга Ярец озвучивать не спешит. Слишком непредсказуема зона рискованного земледелия. Это сейчас стручки еще хорошо держат зерно, но чуть выше температура – и весь урожай может оказаться на земле. На уборке рапса счет идет на часы – это здесь отлично знает каждый комбайнер. Даже когда шли дожди, ловили любой удобный момент: если погода позволяла, старались хоть на час, но выйти в поле.

Владимир Савенок, комбайнер КСУП «Экспериментальная база «Стреличево»:

Мы рассчитываем на среднюю урожайность, потому что засуха стояла, дождей особо не было. А на культуры это влияет – влаги не хватает. Но будем стараться убирать с меньшими потерями.

Сколько тонн рапса окажется в закромах, сейчас зависит только от техники и мастерства людей. В этом хозяйстве планируют обмолотить 600 гектаров за трое суток и без потерь. Ведь урожайность действительно далека от желаемой: сейчас не превышает 15 центнеров с гектара.

Владимир Бондарь, директор КСУП «Экспериментальная база «Стреличево»:

Климатические, погодные условия сказываются. Сначала зимой ударили морозы, потом много снега навалило. Весной резкое таяние. Рапс пострадал. Сегодня идет урожайность 15 центнеров. Ну это не урожайность, конечно.

Это еще, конечно, не рожь и пшеница. Рапс для Беларуси – культура достаточно новая. И все же более десятка лет именно с него в стране начинается уборочная кампания. К жатве на юго-востоке страны, где традиционно первыми выходят в поле, в 2018 году готовы неплохо: топливо есть, техника в порядке. Дожди прошли, и теперь снова дело за солнцем.