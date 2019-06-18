Сначала ржавая, а потом и вовсе без воды остались жители Смолевич. В чём причина неполадок?

Новости Беларуси. С жаркой погодой, но без горячей воды. Именно с такой ситуацией столкнулись жители десятка домов в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Причем о плановом отключении горячего водоснабжения речи не было. Предупреждения о работах появлялись на подъездах через раз, а ответы коммунальщиков не решали проблему.