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Сначала ржавая, а потом и вовсе без воды остались жители Смолевич. В чём причина неполадок?

18 июня 2019 19:52
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Новости Беларуси. С жаркой погодой, но без горячей воды. Именно с такой ситуацией столкнулись жители десятка домов в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сначала ржавая, а потом и вовсе без воды остались жители Смолевич. В чём причина неполадок?-1

Причем о плановом отключении горячего водоснабжения речи не было. Предупреждения о работах появлялись на подъездах через раз, а ответы коммунальщиков не решали проблему.

Сначала ржавая, а потом и вовсе без воды остались жители Смолевич. В чём причина неполадок?-4

Горячая вода в кранах появилась почти сразу после звонка телеканала СТВ, а это раньше последнего заявленного срока.

Подробнее – в видеоинформации

# Проблемы ЖКХ # общество # Фотофакт

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