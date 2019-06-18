«Надо как-то осовременить нашу историю». Как работает онлайн-сервис видеооткрыток «Беларусь помнит»

Новости Беларуси. В рамках акции «Беларусь помнит» работает онлайн-сервис видеооткрыток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый может загрузить фото участника Великой Отечественной войны, его биографию или другую информацию и мгновенно получить видеоролик о своем герое. Проект уже нашел отклик у многих белорусов. А запустил этот необычный медиа-сервис издательский дом «Беларусь сегодня».

Вся Беларусь, можно сказать, мемориал о Великой Отечественной. Даже в самых небольших деревушках встретишь живую память в камне. Шествие с портретами героев, которые прошли дорогами войны, именно инициатива нашего государства.

В разных странах такой флешмоб называют по-разному. У нас просто и понятно – «Беларусь помнит». Пока помнит каждый из нас – добавили наши коллеги из газеты «Беларусь сегодня» и предложили свой алгоритм прочтения общенародного проекта.

Всё просто: загружаем фото участника Великой Отечественной, набираем краткую биографию или историю из его жизни. Не сложнее, чем оставить комментарий. И через мгновение видеоролик о своем герое готов.

Видеооткрытку можно и скачать, и поделиться ею в соцсетях. Теперь вместо стандартных селфи, наполняем свои аккаунты важным содержанием. Тогда за любым никнеймом будут – Иваны, помнящие своё родство.

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:

Люди сплотились, люди загружают фото своих родственников, героев своих семей, пишут истории. А это позволяет им прикоснуться к архивам своих семей, поискать данные, их как-то запомнить, оставить след, в том числе и в интернет-пространстве.

Видеоконтент, лайки, перепосты. Понятное дело, проект ориентирован на молодежь, но заинтересовал многих белорусов. Консолидирует всю нацию IТ-страны. Уже создано около тысячи таких видеооткрыток.

Например, менеджер Елена Павловская на некоторое время сделалась следопытом военной биографии сразу пяти фронтовиков.

Елена Павловская, сотрудник издательского дома «Беларусь сегодня»:

Молодежь живет в интернете, действительно, сейчас совсем другое время. Они не особо смотрят и телевидение, не слушают радио, газеты очень редко читают, поэтому надо как-то осовременить нашу историю. Этот проект «Беларусь помнит» очень важен для них.

В тираж эту акцию издательский дом «Беларусь сегодня» выпустил в канун Дня Победы. Ко Дню Независимости здесь подготовят уже несколько графических вариантов видеороликов. Создаётся не иначе как народный мемориал только не из гранита, а из – гигабайтов. Иван Синичкин:

Мы же не первые, кто произносит это слово «мемориал», потому что, общаясь с коллегами, мы видим, что это становится такой интернет-мемориал людской памяти. Лейтмотив всего этого проекта, и мы его вынесли в такой слоган, «Беларусь помнит, пока помнит каждый из нас».