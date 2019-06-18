Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте Рокоссовского.

Жители обеспокоены слухами о возможном его закрытии. На этом месте он уже давно, проблемы здесь начались три года назад, когда владелец перестал оплачивать аренду и коммунальные платежи. Образовался внушительный долг.

Помещение предоставило ЖРЭО Ленинского района. Отношения между арендатором и арендодателем зашли в тупик и прошли через 3 судебных разбирательства. Сейчас договор расторгнут.

Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района»:

На данный момент у арендатора накопились огромные счета и задолженности. Задолженность составляет 137 900 рублей. В 2018 году подано 3-е исковое заявление, на мировое соглашение мы уже не пошли, потому что нет смысла в третий раз идти. Арендатору предписано выселиться в кратчайшие сроки из занимаемого помещения.





Беспокоиться о нехватке детского магазина в этом районе не стоит. При сдаче помещения новому собственнику коммунальщики учтут пожелания жителей и предложат квадратные метры для похожего магазина с детскими товарами, а возможно, даже лучше. Нынешний ассортимент давно не радует глаз, есть проблемы и с оплатой товаров поставщикам. Да и сотрудники магазина не совсем приветливые.

Сюда я думаю, я думаю, что мало кто ходит. Никто не делится информацией об этом магазине.





Конечно, нужен, общежитие на Малинина там детей много.