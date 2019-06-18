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Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

18 июня 2019 19:49
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Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте Рокоссовского.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-1

Жители обеспокоены слухами о возможном его закрытии. На этом месте он уже давно, проблемы здесь начались три года назад, когда владелец перестал оплачивать аренду и коммунальные платежи. Образовался внушительный долг.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-4

Помещение предоставило ЖРЭО Ленинского района. Отношения между арендатором и арендодателем зашли в тупик и прошли через 3 судебных разбирательства. Сейчас договор расторгнут.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-7

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-9

Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района»:
На данный момент у арендатора накопились огромные счета и задолженности. Задолженность составляет 137 900 рублей. В 2018 году подано 3-е исковое заявление, на мировое соглашение мы уже не пошли, потому что нет смысла в третий раз идти. Арендатору предписано выселиться в кратчайшие сроки из занимаемого помещения.

Беспокоиться о нехватке детского магазина в этом районе не стоит. При сдаче помещения новому собственнику коммунальщики учтут пожелания жителей и предложат квадратные метры для похожего магазина с детскими товарами, а возможно, даже лучше. Нынешний ассортимент давно не радует глаз, есть проблемы и с оплатой товаров поставщикам. Да и сотрудники магазина не совсем приветливые.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-12

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-14

Сюда я думаю, я думаю, что мало кто ходит. Никто не делится информацией об этом магазине.

Конечно, нужен, общежитие на Малинина там детей много.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-17

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют-19

Сейчас главная задача арендодателя выселить должников, далее они планируют обратиться в суд для возмещения ущерба. А вот представители магазина о своём переезде пока не говорят, говоря о временном закрытии на ремонт.

# Аренда помещений в Минске # общество # Виктор Ильенков # Фотофакт

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