Сможет ли Алиса заменить профессионального психолога? Узнали у специалиста

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: Вы не боитесь, что какая-нибудь Алиса вас заменит? Скоро она сама будет давать психологические советы, и живые психологи уже людям не нужны будут.

Елизавета Гайдукевич, психолог:

В самом начале, конечно, я опасалась этого, но пока что искусственный интеллект не может заменить человека. Просто потому, что выстроить реальные межличностные отношения может только человек с человеком. Но на самом деле у искусственного интеллекта очень большой потенциал, по крайней мере в сфере психологии.

Так как уже за рубежом есть ряд исследований, где создают чат-боты на основе ИИ, и они показывают высокую эффективность в снижении симптомов депрессии, тревоги, РПП. Но, естественно, они по эффективности своей не доходят до уровня психолога, и это скорее какие-то кратковременные эффекты.

Однако есть и угроза. Тоже уже появляются публикации. Буквально появляется идея говорить о зависимости от искусственного интеллекта. И говорят о таких последствиях, как снижение критического мышления, снижение креативности или творчества, хотя это очень сомнительно, потому что измерить это сложно.

Растет дезинформация. Способность человека формулировать свои мысли и его мышление начинают существенно снижаться. Просто потому что, когда мы доверяем искусственному интеллекту необходимость формулировать нашу мысль, анализировать текст, проводить сравнения и анализ, мы перестаем сами общаться, анализировать, использовать свои мышления, и тем самым деградация самой речи и деградация мышления влияет на все когнитивные функции.