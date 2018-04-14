Равков о военнослужащих запаса: Моральный дух позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи
Новости Беларуси. В учебном центре белорусской армии «Печи» провожали по домам военнослужащих запаса, которые прошли проверочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об учениях в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси. За три недели 2000 человек окунулись в армейские будни, а также совершили марш в составе 400 боевых машин.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Люди, призванные из запаса, имеют подготовку по специальности, имеют моральный дух, который в процессе этого, в принципе небольшого, промежутка, позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять те задачи, которые возложены их должностями.
Впервые за 25 лет на военные сборы призвали женщин, в основном – медиков. Все 2000 человек входили в 37 отдельную механизированную бригаду, которая состояла из солдат, прапорщиков и офицеров. Особо отличившиеся получили благодарности и памятные подарки от министра обороны.