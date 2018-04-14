Равков о военнослужащих запаса: Моральный дух позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять задачи

Новости Беларуси. В учебном центре белорусской армии «Печи» провожали по домам военнослужащих запаса, которые прошли проверочный сбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об учениях в рамках проверки Вооруженных Сил Беларуси. За три недели 2000 человек окунулись в армейские будни, а также совершили марш в составе 400 боевых машин.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Люди, призванные из запаса, имеют подготовку по специальности, имеют моральный дух, который в процессе этого, в принципе небольшого, промежутка, позволил им восстановить навыки и уверенно выполнять те задачи, которые возложены их должностями.