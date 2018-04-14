Как выбрать модные солнцезащитные очки?

Смотреть на мир сквозь розовые очки? Этой весной можно позволить себе такую шалость. Тем более, когда они в тренде!

В сезоне весна-лето 2018 у модельного ряда разразится настоящая битва за внимание, ведь в моде абсолютно все формы: крупные геометрические, каплевидные, многоугольные.

Дизайн аксессуара представлен разнообразной палитрой оттенков линз, стилизованным декором оправ, интересным вариантом перемычки и душек.

Нина Зелюткина, продавец-консультант:

Самый популярный цвет в этом сезоне – ультрафиолет. Также будут популярны очки с желтыми линзами, разные песочные оттенки бежевого, розовые линзы, дискотечные 90-е. Металлизированные цвета, красный не сдает позиции.

Сегодня дамам разрешается прятать под солнцезащитными очками половину лица, закрывая от окружающих свои эмоции. Для тех, кто, напротив, мечтает оказаться в центре внимания, оправы «кошачий глаз» подойдут как нельзя кстати.

Имиджевые очки с достаточно светлыми желтыми линзами откровенно намекнут на вашу неординарность и даже повысят контрастность картинки. Можно не бояться выглядеть вызывающе: дизайнеры целенаправленно добиваются такого эффекта, усыпая оправы жемчугом и стразами.

Хит сезона – футуристическая модель Sci-Fi – максимально прилегающие, узкие очки из фильма «Матрица».

Подобрать аксессуар под стиль, настроение и статус получится и у мужчин, которым модная индустрия подготовила много экстравагантных вариантов.

Нина Зелюткина:

Возвращается тенденция монолинз – так называемых масок. Каплевидная форма с белой отделкой тоже летом на мужчине будет очень красиво смотреться.

Здесь интересная конструкция – боковые шоры оранжевого цвета и зеленые линзы, то есть контрастность цвета. Шоры складываются. Очки очень интересно смотрятся на лице.

Консервативные «рейбены», стилизованные «леноны», классические «авиаторы» по-прежнему удерживают свои позиции на модном олимпе, ничуть не уступая даже таким новинкам. Нина Зелюткина:

Среди трендов еще можно рассматривать модели, которые можно носить не зависимо от пола – так называемый унисекс-стиль. Например, такая модель с прорезиненными шорами, яркими радужными линзами украсит и девушку, и молодого человека.

Удачно подобранные солнцезащитные очки и дополнят образ, и подчеркнут индивидуальность.

Нина Зелюткина:

Нет такого, чтобы, допустим, круглому лицу шла квадратная форма или треугольному – круглая. Чтобы человеку подобрать очки, нужно их в первую очередь померить, потому что лица все очень индивидуальные. Форма разная, посадка, форма носа, высота, на которой расположены ушки, форма скул... Классически считается правильным, чтобы бровь была либо полностью видна, либо полностью не видна. То есть если мы имеем очки с прямым верхом, то, скорей всего, ваши брови будут сверху над очками.

Если очки с разлетом, то они брови прикроют.