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«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки

14 апреля 2018 11:42
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Новости Беларуси. В Могилевской области с праздника Засевки началась самая горячая пора для сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки-1

По правилам обряда, женщины закапывают во вспаханную землю горшочек с кашей на ровные и сильные всходы, а кусочек хлеба – на богатый урожай. Поклониться первой борозде – обязательная часть программы.

«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки-4

Мария Чмырева, солист фольклорного ансамбля:
Такие обряды – они всегда помогают. В Беларуси у нас это все будет. Должно быть. И расти все, все чтобы хорошо было.

«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки-7

Провести сев яровых зерновых и зернобобовых в Могилевской области планируют меньше, чем за две недели. А летом рассчитывают на урожай богаче прошлогоднего, ведь посевы перезимовали отлично.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Мария Чмырева

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