«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки

Новости Беларуси. В Могилевской области с праздника Засевки началась самая горячая пора для сельчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По правилам обряда, женщины закапывают во вспаханную землю горшочек с кашей на ровные и сильные всходы, а кусочек хлеба – на богатый урожай. Поклониться первой борозде – обязательная часть программы.

Мария Чмырева, солист фольклорного ансамбля:

Такие обряды – они всегда помогают. В Беларуси у нас это все будет. Должно быть. И расти все, все чтобы хорошо было.