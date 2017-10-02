Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD
Новости Беларуси. С этого дня наша телекомпания запускает вещание в формате HD – телевидение высокой четкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь наши зрители получат еще более качественную картинку, сочные краски и стереовещание. Это, без преувеличения, следующий этап в развитии телекомпании.
К переходу на новые телевизионные рельсы готовились все: журналисты, операторы, технические службы. И вот 2 октября СТВ официально становится первой общенациональной телекомпанией, которая вещает в HD-формате.
Эта хорошая новость для зрителей канала да и для всей нашей телевизионной команды уже облетела все уголки страны. СТВ в высокочетком качестве. Теперь на всех экранах на кнопке СТВ только яркое и кристально чистое изображение.
Юлия Зенькович и Дмитрий Ковалев:
Мы предпочитаем смотреть все фильмы, программы в HD-качестве. Потому что гораздо приятнее смотреть картинку. Она имеет высокую контрастность, яркие, сочные цвета. Приятно, что и на нашем телевидении появится такой канал.
Самые смелые, самые первые. Среди национальных – в качестве HD – СТВ номер один. К этому готовились не один месяц, этого ждали и это уже случилось. От новых декораций до нового оборудования – обновили всю техническую цепочку.
Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы провели очень большую работу по переоснащению студий. У нас появился большой экран, поддерживающий даже не HD, а 8К разрешение. И телезритель будет видеть это в эфире. Это будет четче, это будет информативней.
Теперь нас отличает от других телеканалов не только качество, но и специальный логотип «HD», новая графика и новое музыкальное оформление.
Сергей Прохоров, телеведущий СТВ:
Смотреть телевизор будет гораздо приятнее. Тем более, сейчас модно ставить очень большие экраны себе домой. На большом экране смотреться все будет без потери качества, просто замечательно.
Мария Арабчик, заведующий отделом вещания на Минск и Минскую область СТВ:
Зараз мы ўсе як пад павялічальным такім шклом, усе нашы недахопы. Гэта значыць, што мы павінны праваць больш адказна.
Но и на этом останавливаться не будем. Уже сегодня начинаем двигаться к новой цели, а точнее, к еще большему количеству пикселей.