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Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD

02 октября 2017 06:19
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Новости Беларуси. С этого дня наша телекомпания запускает вещание в формате HD – телевидение высокой четкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь наши зрители получат еще более качественную картинку, сочные краски и стереовещание. Это, без преувеличения, следующий этап в развитии телекомпании.

Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD-1

К переходу на новые телевизионные рельсы готовились все: журналисты, операторы, технические службы. И вот 2 октября СТВ официально становится первой общенациональной телекомпанией, которая вещает в HD-формате.

Эта хорошая новость для зрителей канала да и для всей нашей телевизионной команды уже облетела все уголки страны. СТВ в высокочетком качестве. Теперь на всех экранах на кнопке СТВ только яркое и кристально чистое изображение.

Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD-4

Юлия Зенькович и Дмитрий Ковалев:
Мы предпочитаем смотреть все фильмы, программы в HD-качестве. Потому что гораздо приятнее смотреть картинку. Она имеет высокую контрастность, яркие, сочные цвета. Приятно, что и на нашем телевидении появится такой канал.

Самые смелые, самые первые. Среди национальных – в качестве HD – СТВ номер один. К этому готовились не один месяц, этого ждали и это уже случилось. От новых декораций до нового оборудования – обновили всю техническую цепочку.

Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD-7

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы провели очень большую работу по переоснащению студий. У нас появился большой экран, поддерживающий даже не HD, а 8К разрешение. И телезритель будет видеть это в эфире. Это будет четче, это будет информативней.

Теперь нас отличает от других телеканалов не только качество, но и специальный логотип «HD», новая графика и новое музыкальное оформление.

Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD-10

Сергей Прохоров, телеведущий СТВ:
Смотреть телевизор будет гораздо приятнее. Тем более, сейчас модно ставить очень большие экраны себе домой. На большом экране смотреться все будет без потери качества, просто замечательно.

Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD-13

Мария Арабчик, заведующий отделом вещания на Минск и Минскую область СТВ:
Зараз мы ўсе як пад павялічальным такім шклом, усе нашы недахопы. Гэта значыць, што мы павінны праваць больш адказна.

Но и на этом останавливаться не будем. Уже сегодня начинаем двигаться к новой цели, а точнее, к еще большему количеству пикселей.

# общество # Фотофакт # Проекты СТВ # Константин Авраменко # Дмитрий Ковалев # Сергей Прохоров # Мария Арабчик # Юлия Зенькович

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