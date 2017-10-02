Смотреть будет гораздо приятнее: телеканал СТВ перешел на формат HD

Новости Беларуси. С этого дня наша телекомпания запускает вещание в формате HD – телевидение высокой четкости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь наши зрители получат еще более качественную картинку, сочные краски и стереовещание. Это, без преувеличения, следующий этап в развитии телекомпании.

К переходу на новые телевизионные рельсы готовились все: журналисты, операторы, технические службы. И вот 2 октября СТВ официально становится первой общенациональной телекомпанией, которая вещает в HD-формате. Эта хорошая новость для зрителей канала да и для всей нашей телевизионной команды уже облетела все уголки страны. СТВ в высокочетком качестве. Теперь на всех экранах на кнопке СТВ только яркое и кристально чистое изображение.

Юлия Зенькович и Дмитрий Ковалев:

Мы предпочитаем смотреть все фильмы, программы в HD-качестве. Потому что гораздо приятнее смотреть картинку. Она имеет высокую контрастность, яркие, сочные цвета. Приятно, что и на нашем телевидении появится такой канал. Самые смелые, самые первые. Среди национальных – в качестве HD – СТВ номер один. К этому готовились не один месяц, этого ждали и это уже случилось. От новых декораций до нового оборудования – обновили всю техническую цепочку.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы провели очень большую работу по переоснащению студий. У нас появился большой экран, поддерживающий даже не HD, а 8К разрешение. И телезритель будет видеть это в эфире. Это будет четче, это будет информативней. Теперь нас отличает от других телеканалов не только качество, но и специальный логотип «HD», новая графика и новое музыкальное оформление.

Сергей Прохоров, телеведущий СТВ:

Смотреть телевизор будет гораздо приятнее. Тем более, сейчас модно ставить очень большие экраны себе домой. На большом экране смотреться все будет без потери качества, просто замечательно.