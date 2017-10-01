Храм с двойным крестом: как в деревне Березовка Докшицкого района объединяются православие и католицизм

Новости Беларуси. Религиозная и христианская толерантность в Беларуси – вот объяснение, почему заседание Совета епископских конференций Европы прошло именно у нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А еще давайте посмотрим на карту христианства. Если к западу Беларуси преобладают католики, к востоку, соответственно, православные, то именно на белорусской земле проходит тот самый водораздел. Хотя слово это, конечно, неправильное. Ведь именно у нас происходит смешение и слияние этих двух христианских рек. Почти в каждом нашем городе или местечке соседствуют католический храм и православный. Мы все друг друга поздравляем с Рождеством и Пасхой. А моя коллега Татьяна Ревизоре нашла в Витебской области совершенно уникальный в этом смысле храм.

Подсолнух всегда тянется за солнцем. Христиане проводят аналогию: точно так же верующий человек тянется за Богом. Яркое поле, желтые подсолнухи – это первое, что встречает прихожан уникального костела с двойным крестом.

Деревня Березовка в Докшицком районе. Живописная глубинка, где под одной крышей сошлись две конфессии. Официально этот храм считается костелом. По факту: на мессу приходят и католики, и православные. Сегодня это единственный в Беларуси костел с двойным крестом – западной и восточной церкви. На чужих и своих здесь делить не принято. Пусть и обряды отличаются, двери храма открыты для всех христиан всех ветвей. А вот на катехизацию – это религиозные занятия для детей – сегодня и вовсе приходит больше ребят из православных семей. Ирина Блажевич, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):

Я сама православная, а муж – католик. Святкуем и православные святы, и католические. Многа святаў, многа вяселля, много радасці. Унуки ў мяне таксама – палавина католикаў, палавина – праваслаўных. Валентина Ивашкевич, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):

У нас ходят все – и католики, и православные. Единство конфессий подчеркивает совмещенный крест. Такой есть только здесь – в Березовке. Этот символ отец Марек называет знаком единения. Его местный настоятель разработал вместе с художником Валерием Щастным. Оба креста – и католический, и православный – как и вера, выходят из одного общего корня.

Марек Пасют, настоятель костёла Матери божьей Остробрамской:

З’явілася такая ідэя, что трэба нешта рабіць, каб звярнуць увагу на еднасть. Стараюся, как той знак таксама з’яўляўся ў сэрцах людзей – католікаў і праваслаўных.