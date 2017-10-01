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Храм с двойным крестом: как в деревне Березовка Докшицкого района объединяются православие и католицизм

01 октября 2017 17:22
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Новости Беларуси. Религиозная и христианская толерантность в Беларуси – вот объяснение, почему заседание Совета епископских конференций Европы прошло именно у нас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А еще давайте посмотрим на карту христианства. Если к западу Беларуси преобладают католики, к востоку, соответственно, православные, то именно на белорусской земле проходит тот самый водораздел. Хотя слово это, конечно, неправильное. Ведь именно у нас происходит смешение и слияние этих двух христианских рек. Почти в каждом нашем городе или местечке соседствуют католический храм и православный. Мы все друг друга поздравляем с Рождеством и Пасхой.

А моя коллега Татьяна Ревизоре нашла в Витебской области совершенно уникальный в этом смысле храм.  

Храм с двойным крестом: как в деревне Березовка Докшицкого района объединяются православие и католицизм-1

Подсолнух всегда тянется за солнцем. Христиане проводят аналогию: точно так же верующий человек тянется за Богом. Яркое поле, желтые подсолнухи – это первое, что встречает прихожан уникального костела с двойным крестом.

Деревня Березовка в Докшицком районе. Живописная глубинка, где под одной крышей сошлись две конфессии.

Официально этот  храм считается костелом. По факту: на мессу приходят и католики, и православные. Сегодня это единственный в Беларуси костел с двойным крестом – западной и восточной церкви. На чужих и своих здесь делить не принято. Пусть и обряды отличаются, двери храма открыты для всех христиан всех ветвей. А вот на катехизацию – это религиозные занятия для детей – сегодня и вовсе приходит больше ребят из православных семей.

Ирина Блажевич, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):
Я сама православная, а муж – католик. Святкуем и православные святы, и католические. Многа святаў, многа вяселля, много радасці. Унуки ў мяне таксама палавина католикаў, палавина – праваслаўных.

Валентина Ивашкевич, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):
У нас ходят все  – и католики, и православные.

Единство конфессий подчеркивает совмещенный крест. Такой есть только здесь – в Березовке. Этот символ отец Марек называет знаком единения. Его местный настоятель разработал вместе с художником Валерием Щастным. Оба креста – и католический, и православный –  как и вера, выходят из одного общего корня.

Храм с двойным крестом: как в деревне Березовка Докшицкого района объединяются православие и католицизм-4

Марек Пасют, настоятель костёла Матери божьей Остробрамской:
З’явілася такая ідэя, что трэба нешта рабіць, каб звярнуць увагу на еднасть. Стараюся, как той знак таксама з’яўляўся ў сэрцах людзей – католікаў і праваслаўных.

Талерантнасць – гэта слішкам мала. Езус хоча ад нас любові – не только талерантнасць.

Сегодня в Березовке живет чуть более 200 человек. До начала Второй мировой войны эта территория входила в состав Польши. Католиков тогда было  больше. Еще в советское время многие разъехались. Открывшийся 7 лет назад костел стал местом консолидации всей деревни.

Казимир Надольский, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):
Особенно никто не выделяет, кто католик, кто православный. Когда приходят сюда, все одинаковые. Разница: кто перекрестится слева-направо, кто с право-налево. Я думаю, это небольшая разница.

Людмила Надольская, житель деревни Берёзовка (Докшицкий район):
Мы рады, что у нас так дружно все. Если какие праздники, то совместно надо помочь что-то около костела: или посадить, или пополоть, или убрать. Православные молодцы – активно помогают. У нас так дружно. Нет такого, чтоб разделение было.

По словам местных, паломники в Березовке уже не редкость. Приезжают из Минска. Приезжают из Москвы. Записи в книге гостей оставляют представители обеих конфессий.  

# общество # Католики Беларуси # Фотофакт

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