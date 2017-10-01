СТВ в HD. Как мы готовились к переходу на телевидение высокой четкости – большой репортаж

Новости Беларуси. Понедельник, 2 октября, 6 часов утра. Телеканал СТВ начинает вещание в новом формате HD. В этом смысле мы станем первопроходцами на белорусском телевизионном рынке, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. HD еще называют телевидением высокой четкости. По сравнению с привычным белорусским зрителям форматом, это в 2 раза более яркая картинка, где до мелочей видны все детали. Ну а для нас – телевизионщиков – это вдвое больше обязательств перед зрителями. Именно поэтому последние полгода наш канал тщательно готовился к новому сезону. И уже с понедельника мы вещаем не только в новом формате, но и в новой информационной студии, которая буквально напичкана современной техникой, которая сделает просмотр СТВ более приятным глазу. Технические работники, инженеры внимательны, как никогда. На самой долгожданной эфирной площадке – напряженная работа.

Новые декорации, новое оборудование и новый формат вещания. Этого ждали и это вот-вот случится. Теперь СТВ будет не просто стандартный телеканал, а с вещанием высокой четкости – HD. В стране из национальных он пока такой один.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы провели очень большую работу по переоснащению студий. У нас появился большой экран, поддерживающий даже не HD, а 8К разрешение. И телезритель будет видеть это в эфире. Это будет четче, это будет информативней.

Теперь картинка будет настолько выразительной, что всматриваться в экран не придется. На лице четко заметна мимика, на траве видны капли росы. Люди почти как в жизни, телекартина мира куда объемнее. Это как раз то, что нужно – эффект присутствия – желание современного зрителя.

Юлия Зенькович и Дмитрий Ковалев:

Мы предпочитаем смотреть все фильмы, программы в HD-качестве. Потому что гораздо приятнее смотреть картинку. Она имеет высокую контрастность, яркие, сочные цвета. Приятно, что и на нашем телевидении появится такой канал.

Это все вроде тот же выпуск новостей, но выглядит как-то по-другому. Яркая, сочная картинка за счет количества пикселей. В новой четкости их 2 миллиона, в классическом стандартном – около 400 тысяч. Так и получается: кадр на СТВ теперь колоритнее в 5 раз – без помех и искажений. В придачу и совершенное качество звука.

Ирина Ромбальская, телеведущая, пресс-секретарь СТВ:

Все наши службы, все мы объединились сейчас – и ведущие, и режиссеры, и корреспонденты, и все-все-все – для того, чтобы все было красиво, все было качественно и хорошо выходило.

Сделать идеальную картинку – справляться с такой масштабной задачей за кадром приходилось всей телевизионной команде. Перейти от стандартного вещания к высокочеткому – значит, обновить всю цепочку: от видеокамер до передающего оборудования.

Кристина Яркина-Москалева, режиссер СТВ:

Что для нас HD-формат? Собственно, что и для любого зрителя – картинка, сочная картинка с любыми элементами, которые видны, как в жизни – достать рукой!

А технически, для меня, как женщине – как варочная панель, не просто какая-то, а фирменная варочная панель! Одним только кликом руки я могу завести эфир. Скрупулезная подготовка у ведущих и гримеров. Момент волнительный. Теперь профессионалам нужно быть еще внимательнее – к мелочам.

Наталья Машок, гример СТВ:

При переходе на HD-косметику мы посетили курсы необходимые.

Она хорошо маскирует все неровности кожи. Не будет кожа блестеть, не будут ругаться операторы. Острые репортажи, журналистские эксклюзивы, актуальные интервью корреспондентов – первыми четкие кадры увидят жители Минска и области. В высоком качестве вещание будет и онлайн. К тому же, новым станет для зрителей музыкальное и графическое оформление канала.

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Новая упаковка – это тоже современное влияние любого информационного канала. Самое главное, наверное, чего нам удалось достичь – это преемственность. То есть она не стала радикально другой, она просто-напросто изменила привычную упаковку на более современный дизайн, но сохранив все те исторические моменты, к которым привыкли зрители СТВ.