Малышей она называет ангелочками и розовыми комочками. Репортаж об акушерке, которая дала жизнь 30 тысячам детей

Новости Беларуси. На десерт у нас репортаж, который мы поначалу хотели приурочить ко Дню пожилых людей – сегодня, 1 октября. Но, когда познакомились ближе с его героиней, отказались от этой идеи – уж столько в этом человеке неуемной энергии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Раисе Николаевне Гнидко из Гродно 75 лет и больше полувека она занимается одним и тем же – принимает роды.

6 лет назад маленький Саша вместе с мамой по этой же дороге отправлялся домой. Только он – в белоснежном конверте, она – со счастливыми глазами.

Первые роды. Было больно и страшно. И той, кто в самый сложный час держал за руку и первой улыбнулся ее сыну, огромный букет роз и бесконечность благодарности. Более полувека она дарит жизнь. А сегодня и сама принимает подарки от профсоюза.

Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:

Раиса Николаевна – это уникум. Человек, который проработал больше 50 лет на одном рабочем месте – это уже дорогого стоит.

Раиса Гнидко всех младенцев называет только ангелами и розовыми комочками. А роженицы между собой саму акушерку считают ангелом роддома. Сегодня Раисе Николаевне 75 лет, из них 55 она трудится в этих стенах – сначала – роддома, а теперь – перинатального центра. Раиса Гнидко, акушер родового отделения Гродненского областного клинического перинатального центра:

Эта фотография 63-го года – 64-го. Когда я проходила испытательный срок – работала в детском отделении.

Смотрит на фото и сама не верит, как давно совсем девчонкой пришла в мир медицины. Первые роды принимала одна в 19 лет. Это была практика на районе. Нехватка врачей. Как рожали – видела? Тогда – вперед! Вспоминает: от страха дрожали руки. На родовом столе даже лежала книга по акушерству.