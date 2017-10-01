Малышей она называет ангелочками и розовыми комочками. Репортаж об акушерке, которая дала жизнь 30 тысячам детей

Новости Беларуси. На десерт у нас репортаж, который мы поначалу хотели приурочить ко Дню пожилых людей – сегодня, 1 октября. Но, когда познакомились ближе с его героиней, отказались от этой идеи – уж столько в этом человеке неуемной энергии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Раисе Николаевне Гнидко из Гродно 75 лет и больше полувека она занимается одним и тем же – принимает роды.
6 лет назад маленький Саша вместе с мамой по этой же дороге отправлялся домой. Только он – в белоснежном конверте, она – со счастливыми глазами.
Первые роды. Было больно и страшно. И той, кто в самый сложный час держал за руку и первой улыбнулся ее сыну, огромный букет роз и бесконечность благодарности.
Более полувека она дарит жизнь. А сегодня и сама принимает подарки от профсоюза.
Владислав Голяк, председатель Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения:
Раиса Николаевна – это уникум. Человек, который проработал больше 50 лет на одном рабочем месте – это уже дорогого стоит.
Раиса Гнидко всех младенцев называет только ангелами и розовыми комочками. А роженицы между собой саму акушерку считают ангелом роддома.
Сегодня Раисе Николаевне 75 лет, из них 55 она трудится в этих стенах – сначала – роддома, а теперь – перинатального центра.
Раиса Гнидко, акушер родового отделения Гродненского областного клинического перинатального центра:
Эта фотография 63-го года – 64-го. Когда я проходила испытательный срок – работала в детском отделении.
Смотрит на фото и сама не верит, как давно совсем девчонкой пришла в мир медицины. Первые роды принимала одна в 19 лет. Это была практика на районе. Нехватка врачей. Как рожали – видела? Тогда – вперед! Вспоминает: от страха дрожали руки. На родовом столе даже лежала книга по акушерству.
Раиса Гнидко:
Она рожает, я ее прошу: тужься, тужься. А сама в книжку заглядываю: что, где, какой поворот, где какое что. Да, это было, я не скрою.
Ее детство пришлось на послевоенные годы. На фоне тяжелой ситуации в стране мечталось о светлом и важном. Была возможность стать врачом, но Раиса Николаевна отказалась. Ведь именно акушерка, а не врач, первой держит в руках новую жизнь.
Около 30 тысяч – именно стольким детям Раиса Николаевна помогла появиться на свет за годы своей работы. Можно сказать, что дала жизнь целому городу!
Попасть в руки Раисы Николаевны – как вытянуть счастливый билет. Каким-то чудесным образом она умеет найти контакт с любой женщиной, а там и роды проходят гладко.
Елена Пашенко, заведующий родовым отделением Гродненского областного клинического перинатального центра:
Она не просто акушерка, она – наша мама. Она и у меня принимала когда-то роды. Мало этого, она принимала роды у моей дочки – внука моего. И надеюсь, что у следующей дочки Раиса Николаевна тоже будет принимать роды. Она такая у нас семейная акушерка.
Раисе Николаевне посчастливилось стать практически крестной мамой для сына Владимира Мулявина. Тот день она запомнила в деталях.
Раиса Гнидко:
Она очень красивая женщина. Они стояли у нас в саду и ждали. Она родила 4200 – своего сына. И это были первые роды. Они нам дали концерт, когда только она родила.
Где был концерт?
Во дворе под окнами.
На вопрос, когда собирается уйти на заслуженный отдых, она с улыбкой отвечает: «Собираюсь каждый год». Но все же что-то держит. Возможно, осознание, что ее талант и опыт нужны, чтобы счастливых семей в Гродненской области ежедневно становилось больше.