Смолевичи станет первым городом-спутником Минска

Уже через несколько лет здесь дополнительно поселятся 10 тысяч человек. Это будет район многоэтажек с современной инфраструктурой. Школы, детские сады и магазины возведут по стандартам столицы. А транспортный вопрос решит авторазвязка и скоростной трамвай.

По новому генплану, в Минске должны проживать до 2 миллионов человек. Но миграция в столицу с каждым годом растет. Центр не резиновый, поэтому города-спутники — своеобразный выход из положения. К 2020 году у Минска их будет девять. Первый уже начали строить в Смолевичах. Это многоэтажки сразу для 10 тысяч человек.

Жить в городе-спутнике будет не хуже. Сады, школы, магазины построят по стандартам столицы. С Минском их свяжут электрички и скоростной трамвай. На все это из госбюждета выделили более 5 триллионов рублей.

Второй город-спутник появится в Смолевичском районе. Там будет целый район из коттеджей на 14 тысяч человек.

Пока это два экспериментальных проекта. Их реализуют поэтапно. К 2015 построят первых два города-спутника, остальные семь — четыре года спустя. Туда же со временем перенесут и крупные предприятия Минска: типографию, дрожжевой комбинат, станкостроительный завод — всего 18. Так столицу разгрузят от промышленных объектов. Ими станут Дзержинск, Жодино, Фаниполь. Спутниками по развитию аграрного сектора будут Смолевичи, Столбцы, Узда и Руденск. А вот туристическими центрами — Заславль и Логойск. Некоторые спутники построят с нуля.

Сергей Козловский, начальник управления градостроительства комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Как только начинают строить такие жилые объекты, появляется покупательский спрос. Тут же появляются частные инвесторы, которые также начинают вкладывать свои деньги и деньги своих предприятий с коммерческой целью. Это значительно повышает статус данных населенных пунктов, так же как и в столице на сегодняшний день.

В Европе города-спутники известны не один десяток лет. Полуторамиллионный Лондон таким архитектурным способом разгрузил столицу еще в середине прошлого века. Позже идею переняли Париж и Стокгольм.

Сейчас в Минске в очереди на жилье стоят около 300 тысяч семей. Поэтому на эту госпрограмму возлагают большие надежды. Квадратный метр в городе-спутнике будет сопоставим со стоимостью квадратного метра в столице. Однако для желающих переехать из Минска в пригород создадут специальную систему льготных кредитов.