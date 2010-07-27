Летний лагерь. Чем занимаются дети в современном лагере

В этой мастерской обычные школьники превращаются в профессиональных швей. Трудно поверить, но эта коллекция мягких игрушек — дело рук юных мастеров (см. видео к сюжету — ред.).

Секрет такого волшебства, признается мастерица со стажем Татьяна Губанова, в тонкой нити, которая уже как 7 лет связывает воспитанников и сотрудников оздоровительного лагеря «Борок».

Герои любимых сказок заселяются на экспозиционные полки со скоростью 270 игрушек в смену. И чтобы не обидно было, по принципу «игрушку — классу, две — с собой».

Татьяна Губанова, руководитель кружка мягкой игрушки детского оздоровительного лагеря «Борок»:

У нас каждую смену проходят ярмарки. Дети в течение смены зарабатывают специальные лагерные денежки лагерные. И за эти деньги — не настоящие рубли, а барковские — покупают наши игрушки.

Деньги хоть и игрушечные, а все ж в копилку летних впечатлений.

Елена Котович, руководитель кружка золотой росписи детского оздоровительного лагеря «Борок»:

Вы забрели в кружок росписи. Мы расписываем, наверное, все, что делает природа. Дети используют камушки, шишечки, гипс и даже макароны.

Здесь на руку все, что есть под рукой — и акриловый урожай клубники, и макаронные подсвечники, и живопись маслом. В ход — и бревнышки, и бутылочки, и тарелочки, и фанера. Словом, «все из ничего» на полках не залеживается — выставки да ярмарки. Вот это истинные художники: на руках — акварельные тату, на одежде — так и не простывший след от капли гуаши.

Участники спортландии уже давно наловчились брать надувного быка за рога. Укрощение строптивых резиновых шаров удается хоть и не с первой попытки, но пыткой эти смешные неудачи не называет никто. К финишу, даже если и не первыми, но разве ж это цель?

Уже 23 года подряд в райский уголок Елены Владимировны съезжаются гости из всей Беларуси. На 40 детей — 4 педагога. Для каких-то лагерей — это роскошь, а для « Борка» — повод похвастаться. Никакого дефицита кадров — за вакансией в оздоровительном лагере выстраиваются в очереди задолго до летнего сезона. В штате — звезды гимназий, школ, вузов, педотрядов.

Елена Владимировна Вамбрикова, начальник детского оздоровительного лагеря «Борок»:

Мы доработались до того уровня, что у нас кастинг на вакансии.

За плечами местных «соловьев» — участие в борковском «Славянском базаре». И здесь — никакой фальши: на дне национальных культур белорусы резко превращались в иностранцев.

Ольга Кондратович, педагог-организатор детского оздоровительного лагеря «Борок»:

У нас были не только славянские страны. Россия, Беларусь и Украина у нас получились очень звездные и очень интересные. Были также представители Великобритании, Бразилии, Китая, Литвы..

Елена Владимировна Вамбрикова, начальник детского оздоровительного лагеря «Борок»:

А это апартаменты нашей младшей сетки. Дети живут в комнатах блочного типа. В каждой комнате — по 4 человека. Что немаловажно, у нас всегда есть горячая вода.

К услугам детей — и занятия с психологом, и стеллажи с классикой. Хотя... даже самые искушенные литературные гурманы изменят предпочтениям ради сбалансированного кулинарного меню.

Ирина Соловьева, заместитель начальника представительства «Минское городское управление республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»:

В этом год мы запланировали оздоровить около 87 000 школьников города Минска. Из них более половины — в условиях загородного отдыха. Сегодня каждый родитель, отправляя ребенка в лагерь, может быть уверен в том, что ребенок будет отдыхать в условиях, полностью соответствующих санитарным нормам — все удобства, отопление, холодное и горячее водоснабжение. Все в лагерях есть.

Елена Владимировна Вамбрикова, начальник детского оздоровительного лагеря «Борок»:

Прощаются со слезами. Но только от того, что хотят встретиться снова.