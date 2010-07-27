Памятный крест установили на месте крупного захоронения солдат Первой мировой войны

Под Гродно обнаружены останки 47 солдат царской армии. Почти сто лет назад в этом месте проходили жестокие бои. Тогда в сражении за небольшую деревушку Ратичи погибло более 3 тысяч русских солдат.

В феврале 1915 года всего в 10 километрах от Гродно развернулись жестокие бои между царской армией и немецкими войсками. В сражении за небольшую деревушку Ратичи погибло более 3 тысяч русских солдат. По словам местных жителей, хоронили их здесь же, в общей могиле. К примеру, в одном из курганов покоятся до 500 человек.

Сегодня это захоронение — одно из немногих, оставшихся после Первой мировой. Известно оно благодаря местному жителю Марьяну Бужинскому. Историю жестоких сражений за свою деревню он по крупицам собирал всю жизнь. Разыскивал курганы и сам ухаживал за ними.

Когда в деревню приехали поисковые отряды, именно Марьян Станиславович стал их проводником. В архивах про эти бои не осталось почти никакой информации. Военнослужащие надеялись отыскать хоть какие-то артефакты. Раскопки длились почти месяц, и первые результаты обнадежили. Уже найдены останки 47 русских солдат.

Иван Тетушкин, командир 1-й специальной поисковой роты 52 отдельного специального поискового батальона:

Есть несколько 1908-1912 гг., несколько русских копеек. Есть кокарда русского офицера. Есть фрагмент штыка немецкого производства, ножницы, личные вещи солдат.

В этом году вместе с белорусскими военными в раскопках приняли участие и российские школьники. Поисковый отряд из Челябинской области в Гродно приехал неслучайно. Именно здесь, по некоторым данным, в 1915 году погиб целый полк их земляков.

Владимир Кузнецов, командир поискового отряда «Уралец» (Россия):

Это позволит нам узнать, кто воевал в Первую мировую войну из Челябинской области. Узнать, если возможно, их имена. А вдруг кто-нибудь из них окажется, например, кем-то из знакомых ребят родственником. Это всем интересно.

К сожалению, установить личности погибших пока не удалось. Из восьми курганов раскопки проведены пока только на двух. Не исключено, что удастся отыскать и именные жетоны солдат царской армии. Впереди — еще целый месяц поисковых работ.