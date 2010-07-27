Могилевская область перешагнула полумиллионный рубеж в уборе зерновых

Тамара Ивановна своими кулинарными изысками хлеборобов родного СПК «Родина» кормит почти 30 лет. Себя считает полноправным участником каждой уборочной.
Овощное рагу, плов, десятки блюд из мяса и птицы. Только одних котлет за сезон уборки несколько тысяч получается. Каждый сезон меню разное. Так и в этом году из-за небывалой жары его пришлось скорректировать.
В это же время в поле работы не меньше. Правда, хлеборобы не скрывают, что даже несмотря на такую знойную погоду, после хорошего обеда работать веселее.
В этом году уборка зерновых в Могилевской области началась почти на 2 недели раньше из-за жары. Несмотря ни на что, специалисты на приемных пунктах констатируют, что зерно в этом году уродилось хоть мельче, чем обычно, но качественное.
Петр Иванов, генеральный директор ОАО «Могилевхлебопродукт»:
Начали принимать яровую пшеницу. По качеству она не уступает. Больше 50% пшеницы, которая поступает на элеватор, соответствует 3 классу. Это хороший хлеб.
Из-за сухой погоды на элеваторы зерно поступает почти сухое. А значит, не требует дополнительной сушки, поэтому можно сэкономить и на энергоресурсах. Но зерносушильные комплексы все равно не простаивают. В них зерно если не сушится, то проходит очистку.
Большинство зерносушилок в области — производства местного экспериментального завода. Еще 4 года назад эти сушилки состояли всего на 5% из отечественных комплектующих — остальное закупали за рубежом. Требование Президента страны — свести импорт к минимуму. Теперь комплексы более чем на 80% состоят из белорусских деталей. От заказчиков нет отбоя.
Александр Рабеко, директор ОАО «Казимировский опытный экспериментальный завод»
До 1 января завод смонтировал 56 зерносушильных комплекса, в том числе в Гомельской и Брестской областях. В этом году сдаем к уборке 29 зерносушильных комплексов.
На сегодня в регионе уже перешагнули полумиллионный рубеж. В области полностью завершена уборка озимого рапса. По подсчетам аграриев, на Могилевщине темпы уборки — одни из самых высоких в республике. В этом году здесь планируют собрать не меньше прошлогодних 1млн 300 тыс. тонн.
Пока жара в Беларуси продолжает бить температурные рекорды, труженики села ставят свои рекорды по уборке урожая. Каждый день с полей всей страны приходят новые списки передовиков-тысячников. Не за горами «Дожинки». А потому стать лучшим хлеборобом этой страды хочет каждый.