Могилевская область перешагнула полумиллионный рубеж в уборе зерновых

Здесь, по подсчетам специалистов, темпы уборки зерновых одни из самых высоких в республике. Качество собранного урожая радует аграриев не меньше.

Тамара Ивановна своими кулинарными изысками хлеборобов родного СПК «Родина» кормит почти 30 лет. Себя считает полноправным участником каждой уборочной.

Овощное рагу, плов, десятки блюд из мяса и птицы. Только одних котлет за сезон уборки несколько тысяч получается. Каждый сезон меню разное. Так и в этом году из-за небывалой жары его пришлось скорректировать.

В это же время в поле работы не меньше. Правда, хлеборобы не скрывают, что даже несмотря на такую знойную погоду, после хорошего обеда работать веселее.

В этом году уборка зерновых в Могилевской области началась почти на 2 недели раньше из-за жары. Несмотря ни на что, специалисты на приемных пунктах констатируют, что зерно в этом году уродилось хоть мельче, чем обычно, но качественное.

Петр Иванов, генеральный директор ОАО «Могилевхлебопродукт»:

Начали принимать яровую пшеницу. По качеству она не уступает. Больше 50% пшеницы, которая поступает на элеватор, соответствует 3 классу. Это хороший хлеб.

Из-за сухой погоды на элеваторы зерно поступает почти сухое. А значит, не требует дополнительной сушки, поэтому можно сэкономить и на энергоресурсах. Но зерносушильные комплексы все равно не простаивают. В них зерно если не сушится, то проходит очистку.

Большинство зерносушилок в области — производства местного экспериментального завода. Еще 4 года назад эти сушилки состояли всего на 5% из отечественных комплектующих — остальное закупали за рубежом. Требование Президента страны — свести импорт к минимуму. Теперь комплексы более чем на 80% состоят из белорусских деталей. От заказчиков нет отбоя.

Александр Рабеко, директор ОАО «Казимировский опытный экспериментальный завод»

До 1 января завод смонтировал 56 зерносушильных комплекса, в том числе в Гомельской и Брестской областях. В этом году сдаем к уборке 29 зерносушильных комплексов.

На сегодня в регионе уже перешагнули полумиллионный рубеж. В области полностью завершена уборка озимого рапса. По подсчетам аграриев, на Могилевщине темпы уборки — одни из самых высоких в республике. В этом году здесь планируют собрать не меньше прошлогодних 1млн 300 тыс. тонн.

Пока жара в Беларуси продолжает бить температурные рекорды, труженики села ставят свои рекорды по уборке урожая. Каждый день с полей всей страны приходят новые списки передовиков-тысячников. Не за горами «Дожинки». А потому стать лучшим хлеборобом этой страды хочет каждый.