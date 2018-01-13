Новости Беларуси. В ряде стран, в том числе и в Беларуси, 13 января встречают Старый Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно 100 лет назад Новый год стал Старым: как появился необычный праздник?

Связано со Старым Новым годом немало народных традиций. В этот зимний праздник принято верить приметам и загадывать желания – считается, что они обязательно сбудутся. А еще люди верят, что ночь с 13 на 14 января обладает особой магией, поэтому многие гадают.

Оксана Янкунене, заведующая Гожским центром культуры:

У нас, конечно, более простые гадания, которые передавались в нашей местности. Мне мама передавала, маме – бабушка.

Вероника Халько, жительница агрогородка Гожа:

Сегодня я нагадала себе конфетку, можно так сказать. Она означает сладкую жизнь. Надеюсь, что она будет до конца года.