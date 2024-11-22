СМИ страшнее ядерного оружия? Как не попасть под влияние фейков, рассказал Андрей Кривошеев

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Информационная безопасность в последние годы становится одной из ключевых тем, особенно в контексте глобальных вызовов. Какой должна быть, на ваш взгляд, стратегия, направленная на повышение уровня киберзащиты государственных и частных организаций? В каком направлении должна развиваться законодательная база? Какова роль представителей медиапространства в сфере защиты информации?

Андрей Кривошеев, депутат Минского городского Совета депутатов по Малиновскому избирательному округу № 25:

Что касается законодательства, то здесь, на мой взгляд, многие вопросы, если не абсолютное большинство, решены. У нас очень оперативно и под запрос времени и вызовов меняется наш главный закон, закон о СМИ. Плюс у нас есть как у государственных СМИ шикарный рычаг, который действует, кстати, с 1997 года, это 630-й указ главы государства, который позволяет нам добиваться от государственных служащих, от управленцев разного уровня, от государственных предприятий ответов на критические и проблемные публикации в наших СМИ. То есть наша журналистика остается действенной. Если мы кого-то покритиковали, мы уверены, что ситуация будет исправлена. Конечно, если сделали это справедливо или если обозначили проблему, это значит, что мы не просто проговорили, хайпанули и пошли дальше, как, увы, во многих медиапространствах зарубежных происходит. Это значит, что к этой проблеме будет привлечено внимание, ее тоже постараются разрешить в пользу нашего общества. Но медиавызовы трансформируются, об этом часто говорит Президент. Одна из моих любимых цитат, что «СМИ сейчас оружие, может быть, пострашнее ядерного».

Почему Президент так оценивает? Потому что он видит более полную картину, когда общество и государство в первую очередь разрушается не традиционными пушками, снарядами, танками, а все начинается со внутреннего разложения народного единства. И уже потом, через вот эти расколы, через трещины вторгаются иностранные интересы, иностранные акторы, иностранные разведки, те, кого принято называть «соросятами», то есть медиаподобные структуры и неправительственные организации, они разлагают народное единство изнутри. Ну а тут, как библейский принцип... Государство, разделенное внутри, не устоит. Поэтому это первый тренд.

Второй тренд – это, естественно, скорость. Цифровизация при всех ее безусловных плюсах обязала журналиста бежать впереди информационного запроса общества. То есть опережать общество с точки зрения понимания того, куда движется мир.

Третье – это технологические ресурсы, связанные с развитием искусственного интеллекта, нейросети.