Смерть журналиста считалась недопустимой – как работали советские СМИ в период войны?

В первые дни войны на борьбу с врагом поднялась еще одна армия. Армия тех, кто снимал, писал, выдавал в эфир и отправлял в тираж.
В первые дни войны на борьбу с врагом поднялась еще одна армия. Армия тех, кто снимал, писал, выдавал в эфир и отправлял в тираж.
Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:
Самая страшная вещь – когда ты не знаешь, что происходит. Вы же помните, что в фильмах, в книгах все говорили: как там Москва, держится, не держится? Нет информации. Поэтому, конечно, такое внимание уделялось – содержать, платить, одевать, обувать такую армию журналистов. Если посчитать всех, я думаю, несколько тысяч получится.
И хоть репортаж нужно было сделать любой ценой, смерть корреспондента, оператора или фотографа считалась недопустимой. Когда Союз вступил в войну с Германией, сеть советских СМИ была довольно обширной.
Наталья Обухова, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея истории Великой Отечественной войны:
Газеты выпускались на каждом фронте. Допустим, в 1941 году их было 15. На газеты тратилось очень много бумаги, более 600 тонн. Перерабатывали в лесах, готовили на специальных заводах. Поэтому газеты стали выпускать не традиционного формата. Их размер был 42 на 30 сантиметров, то есть небольшие.
Ни тираж, ни имена авторов не указывались. Газеты работали как на передовой, так и на уже оккупированных территориях. То и дело в печати появлялись заметки о казнях и злодеяниях фашистов. Люди должны были знать правду. Ни дети, ни старики не остались в стороне. Каждый совершал свой ежедневный маленький подвиг.
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