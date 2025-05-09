Смерть журналиста считалась недопустимой – как работали советские СМИ в период войны?

В первые дни войны на борьбу с врагом поднялась еще одна армия. Армия тех, кто снимал, писал, выдавал в эфир и отправлял в тираж.

Леонид Дубаневич, ветеран военной журналистики, заслуженный журналист Белорусского союза журналистов:

Самая страшная вещь – когда ты не знаешь, что происходит. Вы же помните, что в фильмах, в книгах все говорили: как там Москва, держится, не держится? Нет информации. Поэтому, конечно, такое внимание уделялось – содержать, платить, одевать, обувать такую армию журналистов. Если посчитать всех, я думаю, несколько тысяч получится.

И хоть репортаж нужно было сделать любой ценой, смерть корреспондента, оператора или фотографа считалась недопустимой. Когда Союз вступил в войну с Германией, сеть советских СМИ была довольно обширной.

Наталья Обухова, старший научный сотрудник научно-экспозиционного отдела музея истории Великой Отечественной войны:

Газеты выпускались на каждом фронте. Допустим, в 1941 году их было 15. На газеты тратилось очень много бумаги, более 600 тонн. Перерабатывали в лесах, готовили на специальных заводах. Поэтому газеты стали выпускать не традиционного формата. Их размер был 42 на 30 сантиметров, то есть небольшие.