Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного

Новости Беларуси. Белорусская железная дорога ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с нумерованными местами городских и региональных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оформить билет на сайте и в приложении теперь можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Функция доступна для абонентов всех белорусских операторов. При контроле пассажир предъявляет бланк такого билета на экране устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос с подтверждением номера телефона. Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов по документу, удостоверяющему личность.