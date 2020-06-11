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Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного

11 июня 2020 15:32
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога ввела новый способ оформления электронных билетов на поезда с нумерованными местами городских и региональных линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оформить билет на сайте и в приложении теперь можно с указанием номера мобильного телефона пассажира. Функция доступна для абонентов всех белорусских операторов. При контроле пассажир предъявляет бланк такого билета на экране устройства или на бумажном носителе и ответ на USSD-запрос с подтверждением номера телефона. Новая функция введена в дополнение к действующему способу оформления электронных билетов по документу, удостоверяющему личность.

Больше новостей экономики за 11 июня здесь.

# Белорусская железная дорога # общество # Сергей Савицкий

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