Белоруска отреставрировала 100-летний дом и создала агроусадьбу. Рассказываем о месте, где можно провести выходные
Знакомьтесь, гостеприимная хозяюшка – Инна Родак. Жила в Минске, была успешным предпринимателем, но у Вселенной были другие планы. Судьба привела в Белозерск, однажды знакомая пригласила к родителям на дачу. Дело было неподалеку от деревни Заклетенье. Неожиданно 100-летний домик достался нашей героине в подарок! Владелица не хотела, чтобы его закопали и попрощались навсегда, рассказали в программе «Путевка BY».
Работа предстояла колоссальная. Только представьте, здесь росло 60 диких кленов и около 300 диких слив. Джунгли надо было расчистить. Реконструкция легла на хрупкие женские плечи, но звезды снова сошлись.
Инна Родак, хозяйка агроусадьбы:
Мы познакомились уже на сегодняшний день с моим мужем. Мы живем уже 10 лет, этот усадебный домик – наше дело, он местный человек, его зовут Виктор, он музыкант в достаточно знаменитом здесь народном коллективе «Сваяки». Но здесь, конечно, не было так, как сейчас. У нас еще идет реконструкция, мы сделали теплую ванну, зону кухни. Стараемся сохранить эту старинку, но тем самым продлить жизнь дома на 50 лет.
Белорусский мастер по дереву создал свою агроусадьбу – побывали на колоритной фазенде в сердце Полесья.
Идиллия. Домик получился уютным и сказочным! Все здесь сделано со смыслом и любовью. Территория – ботанический сад в миниатюре. Здесь сохранились старинные яблони, 70-летние дуб, клен и липа. Радуют вишни, груша, сирень, грецкие орехи, шиповник, можжевельник, лиственница, сосны и ели. А теперь представьте себя на летнем гамаке. Только вы, пение птиц и шелест деревьев. Это ли не рай и терапия для души?!
Вечером можно собраться у костра и спеть песни под гитару. И, конечно, прочувствовать жизнь на Полесье во всей красе. Как будто вернулись к бабушке на каникулы. Здесь люди наполняются гармонией, забывают о городских проблемах и перестают сидеть в телефонах, а это уже достижение!
Подробности в видео.