Белоруска отреставрировала 100-летний дом и создала агроусадьбу. Рассказываем о месте, где можно провести выходные

Знакомьтесь, гостеприимная хозяюшка – Инна Родак. Жила в Минске, была успешным предпринимателем, но у Вселенной были другие планы. Судьба привела в Белозерск, однажды знакомая пригласила к родителям на дачу. Дело было неподалеку от деревни Заклетенье. Неожиданно 100-летний домик достался нашей героине в подарок! Владелица не хотела, чтобы его закопали и попрощались навсегда, рассказали в программе «Путевка BY». Работа предстояла колоссальная. Только представьте, здесь росло 60 диких кленов и около 300 диких слив. Джунгли надо было расчистить. Реконструкция легла на хрупкие женские плечи, но звезды снова сошлись.

Инна Родак, хозяйка агроусадьбы:

Мы познакомились уже на сегодняшний день с моим мужем. Мы живем уже 10 лет, этот усадебный домик – наше дело, он местный человек, его зовут Виктор, он музыкант в достаточно знаменитом здесь народном коллективе «Сваяки». Но здесь, конечно, не было так, как сейчас. У нас еще идет реконструкция, мы сделали теплую ванну, зону кухни. Стараемся сохранить эту старинку, но тем самым продлить жизнь дома на 50 лет. Белорусский мастер по дереву создал свою агроусадьбу – побывали на колоритной фазенде в сердце Полесья.