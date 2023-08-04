Белорусские пограничники обнаружили три беспилотника около границы с Литвой
Новости Беларуси. Предотвращена попытка пересечения границы с Литвой с помощью беспилотников. Стражам рубежей поступила информация о готовящемся нарушении. Совместно с правоохранителями они провели обыск нежилого помещения неподалеку от белорусско-литовской границы и обнаружили три дрона, запчасти к ним, а также запрещенные орудия для ловли рыбы и топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причастные к противоправной деятельности установлены, их привлекут к ответственности. Нарушителям грозит внушительный штраф. Это уже второй подобный случай за неделю. 31 июля лидский погранотряд задержал жителя Гродно, который хотел запустить коптер на запрещенной территории.
Стоит напомнить, что владение и использование дрона в пограничной полосе, его оставление в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы запрещено. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 базовых величин.