Белорусские пограничники обнаружили три беспилотника около границы с Литвой

Новости Беларуси. Предотвращена попытка пересечения границы с Литвой с помощью беспилотников. Стражам рубежей поступила информация о готовящемся нарушении. Совместно с правоохранителями они провели обыск нежилого помещения неподалеку от белорусско-литовской границы и обнаружили три дрона, запчасти к ним, а также запрещенные орудия для ловли рыбы и топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причастные к противоправной деятельности установлены, их привлекут к ответственности. Нарушителям грозит внушительный штраф. Это уже второй подобный случай за неделю. 31 июля лидский погранотряд задержал жителя Гродно, который хотел запустить коптер на запрещенной территории.