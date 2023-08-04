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Белорусские пограничники обнаружили три беспилотника около границы с Литвой

04 августа 2023 10:39
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Новости Беларуси. Предотвращена попытка пересечения границы с Литвой с помощью беспилотников. Стражам рубежей поступила информация о готовящемся нарушении. Совместно с правоохранителями они провели обыск нежилого помещения неподалеку от белорусско-литовской границы и обнаружили три дрона, запчасти к ним, а также запрещенные орудия для ловли рыбы и топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские пограничники обнаружили три беспилотника около границы с Литвой-1

Причастные к противоправной деятельности установлены, их привлекут к ответственности. Нарушителям грозит внушительный штраф. Это уже второй подобный случай за неделю. 31 июля лидский погранотряд задержал жителя Гродно, который хотел запустить коптер на запрещенной территории.

Белорусские пограничники обнаружили три беспилотника около границы с Литвой-4

Стоит напомнить, что владение и использование дрона в пограничной полосе, его оставление в пограничной зоне, без уведомления органов пограничной службы запрещено. Нарушителям может грозить штраф от 20 до 50 базовых величин.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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