Максимум духа и ноль политики. Беларусь принимает Игры стран СНГ

Новости Беларуси. Ноль политики, максимум духа состязания и здоровых эмоций. Праздник спорта начинается. Беларусь принимает II Игры стран СНГ. Честь открыть соревновательную программу доверенно представительницам, пожалуй, самого красивого вида спорта – гимнасткам. Самые яркие моменты покажем в наших эфирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объекты соревнований готовы, участники прибывают. Приобщиться к спорту, культуре и творчеству могут все. На II Играх стран СНГ выступят более 2 200 спортсменов из 22 стран. Белорусская команда станет самой представительной. В ней 673 посланника мира и созидания.