Максимум духа и ноль политики. Беларусь принимает Игры стран СНГ
Новости Беларуси. Ноль политики, максимум духа состязания и здоровых эмоций. Праздник спорта начинается. Беларусь принимает II Игры стран СНГ. Честь открыть соревновательную программу доверенно представительницам, пожалуй, самого красивого вида спорта – гимнасткам. Самые яркие моменты покажем в наших эфирах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объекты соревнований готовы, участники прибывают. Приобщиться к спорту, культуре и творчеству могут все. На II Играх стран СНГ выступят более 2 200 спортсменов из 22 стран. Белорусская команда станет самой представительной. В ней 673 посланника мира и созидания.
Официальная церемония открытия Игр состоится завтра, 5 августа, под сводами «Минск-Арены». Массовые хореографические номера и художественный фон, музыкальные композиции, современные эффекты сцены, а также новейшие технические решения – все это не оставит равнодушными зрителей. Над проектом трудятся более тысячи человек. Это танцовщики, волонтеры, артисты, около 300 организаторов спортивного праздника. В церемонии открытия примут участие также олимпийские чемпионы разных лет.