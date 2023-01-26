Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»

Новости Беларуси. Жодино стал центром притяжения молодых эрудитов со всего столичного региона. Заключительный областной этап интеллектуальной игры «Молодежный квиз» прошел сразу на трех площадках в разных возрастных группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для каждой команды – свой уровень заданий. Формат же для всех одинаковый. Современная викторина, где на один вопрос дается минута общего обсуждения. От исторических деятелей, событий и дат до изобразительного искусства. Акцент квиза не столько на школьную программу, сколько на логику.

Тимофей Меленяка, финалист минского областного этапа интеллектуальной игры «Молодежный квиз» (Жодино):

У нас каждый человек отвечает за свое направление, можно так сказать. Допустим, Яна хороша в искусстве, а также литературе. Михаил у нас по играм, тоже фильмы, как и я. Крайне настроены победить, порадовать нашего тренера. И одержать победу, тем самым провозгласив нашу школу лучшей.

Егор Подольский, главный специалист Минского областного комитета БРСМ:

Наши вопросы подчеркивают вот это взаимодействие-переход от Года исторической памяти к Году мира и созидания. И это важно в наше время, нашу молодежь мы, конечно, должны воспитывать на таких идеалах. Может быть, некоторые вопросы для них покажутся легкими, однако следует обратить особое внимание на структуру своих вопросов.