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Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»

26 января 2023 14:03
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Новости Беларуси. Жодино стал центром притяжения молодых эрудитов со всего столичного региона. Заключительный областной этап интеллектуальной игры «Молодежный квиз» прошел сразу на трех площадках в разных возрастных группах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»-1

Для каждой команды – свой уровень заданий. Формат же для всех одинаковый. Современная викторина, где на один вопрос дается минута общего обсуждения. От исторических деятелей, событий и дат до изобразительного искусства. Акцент квиза не столько на школьную программу, сколько на логику.

Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»-4

Тимофей Меленяка, финалист минского областного этапа интеллектуальной игры «Молодежный квиз» (Жодино):
У нас каждый человек отвечает за свое направление, можно так сказать. Допустим, Яна хороша в искусстве, а также литературе. Михаил у нас по играм, тоже фильмы, как и я. Крайне настроены победить, порадовать нашего тренера. И одержать победу, тем самым провозгласив нашу школу лучшей.

Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»-7

Егор Подольский, главный специалист Минского областного комитета БРСМ:
Наши вопросы подчеркивают вот это взаимодействие-переход от Года исторической памяти к Году мира и созидания. И это важно в наше время, нашу молодежь мы, конечно, должны воспитывать на таких идеалах. Может быть, некоторые вопросы для них покажутся легкими, однако следует обратить особое внимание на структуру своих вопросов.

Смекалка, логика и эрудиция. В Жодино прошёл областной этап интеллектуальной игры «Молодёжный квиз»-10

Кроме этого, для всех участников квиза в Жодино подготовили ​​насыщенную программу. «Пионерский тимбилдинг», интерактивные игры, мастер-класс «Сердце волонтера», танцевальный флешмоб и аквагрим. Финал интеллектуальной битвы собрал почти 400 активных детей и молодых людей Минской области. К слову, в эти дни в областных центрах Беларуси проходят финальные этапы «Молодежного квиза». Вопросы для участников в каждом регионе разные. В феврале победители встретятся на республике, где определят лучшую интеллектуальную команду страны.

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# Интеллектуальные игры # общество # Тимофей Меленяка # Егор Подольский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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